Lessona piange Alessia Randazzo, scomparsa a soli 43 anni

È morta l’altro giorno all’ospedale Maggiore di Novara Alessia Randazzo, aveva appena 43 anni. La sua prematura scomparsa ha suscitato profondo dolore tra i familiari e le persone che le erano vicine. L’ultimo saluto sarà celebrato a Lessona.

Il funerale è in programma martedì 6 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Al termine della funzione religiosa Alessia sarà accompagnata a Biella, dove è prevista la cremazione.

Lunedì sera il rosario

Prima delle esequie, familiari e amici potranno raccogliersi in preghiera nella serata di lunedì 5 ottobre. Il rosario sarà recitato alle 20.30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Lessona.

Alessia lascia il papà Ugo con Adriana e la sorella Camilla, oltre ai parenti e agli amici. Sono loro a dare il doloroso annuncio della scomparsa, stringendosi nel ricordo della 43enne in questi giorni particolarmente difficili.

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Il grazie ai medici che l’hanno assistita

Nel necrologio la famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai medici e al personale sanitario dell’ospedale Maggiore di Novara, in particolare dei reparti di neurochirurgia e rianimazione.

Un pensiero di riconoscenza è stato espresso anche alla neurochirurgia Gamma Knife dell’ospedale Niguarda di Milano. Un grazie rivolto a quanti hanno seguito Alessia durante le cure, accompagnandola e assistendola nel suo percorso.

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