«C’è amianto nell’acqua»: finto tecnico porta via i soldi a un’anziana di Gattinara

Un’anziana di Gattinara è stata truffata nei giorni scorsi da un uomo che si è presentato alla sua porta fingendosi un tecnico incaricato di effettuare un controllo urgente sull’acqua. Il malvivente ha sostenuto che nella rete idrica ci fosse una contaminazione da amianto, riuscendo così a entrare nell’abitazione.

L’uomo aveva il volto parzialmente nascosto da una mascherina, indossava un cappellino e parlava perfettamente italiano. Con modi convincenti ha prospettato alla donna un potenziale pericolo per la salute, spiegandole che fosse necessario verificare immediatamente rubinetti e condutture della casa.

I petardi per rendere credibile l’allarme

Una volta ottenuto l’accesso all’alloggio, il finto tecnico ha iniziato a controllare i rubinetti inscenando una serie di presunti problemi all’impianto. Per rendere ancora più credibile l’emergenza ha fatto esplodere anche alcuni piccoli petardi, facendo credere all’anziana che fossero in corso guasti alle tubature.

Rumori improvvisi e continui avvertimenti sul rischio di contaminazione hanno spaventato e disorientato la vittima. Proprio approfittando della confusione provocata intenzionalmente, il truffatore è riuscito a convincerla a raccogliere e consegnargli il denaro contante custodito nell’abitazione.

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Il bottino e la denuncia

Nelle mani del malvivente sono così finiti circa 700 euro. Dopo essersi impossessato dei soldi, l’uomo ha lasciato rapidamente la casa e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce prima che l’anziana potesse comprendere quanto realmente era accaduto.

Poco dopo la donna si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. È stata quindi presentata denuncia e sono partiti gli accertamenti per cercare di identificare il responsabile dell’ennesima truffa messa a segno ai danni di una persona anziana.

Foto d’archivio

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