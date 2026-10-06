Essiccatoio in fiamme, paura a Rovasenda: vigili del fuoco al lavoro

Incendio in un essiccatoio nella mattinata di oggi, martedì 6 ottobre, a Rovasenda. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30 alla Cascina Teglio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è arrivata una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli, affiancata dai volontari del distaccamento di Romagnano Sesia con l’autobotte.

Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento

Le squadre hanno lavorato in sinergia per arrivare alla completa estinzione dell’incendio che aveva interessato l’essiccatoio. Una volta domate le fiamme, le operazioni sono proseguite con lo smassamento del materiale coinvolto, necessario anche per verificare l’eventuale presenza di focolai ancora attivi.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incendio. Per fortuna le operazioni si sono concluse senza che nessuna persone risultasse ferita o intossicata dal fumo. Un essiccatoio è sempre un’area particolarmente critica, vista la quantità di materiale potenzialmente infiammabile.

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Nessun ferito nell’incendio

Fortunatamente non risultano persone ferite. L’intervento si è quindi concentrato sulle operazioni di spegnimento e sulla successiva bonifica della zona interessata dalle fiamme.

Alla Cascina Teglio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gattinara, presenti durante le operazioni dei soccorritori.

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