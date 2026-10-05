Varallo, incendio sfiora l’abetaia: 15 ore di lavoro per evitare il peggio

Un incendio è divampato nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre in località Rolate, a Camasco, frazione di Varallo. L’allarme è scattato intorno all’1.30 e i vigili del fuoco hanno lavorato per quasi 15 ore prima di completare la messa in sicurezza dell’area.

A bruciare è stata una grande catasta di legna, stimata tra i 300 e i 500 quintali, sistemata temporaneamente nella zona in attesa di essere trasferita altrove. Le fiamme hanno interessato una quantità ingente di materiale, rendendo particolarmente lunghe e impegnative le operazioni di spegnimento.

Il rogo fermato prima del bosco

L’aspetto più delicato dell’intervento è stato rappresentato dalla presenza, poco distante, di un’abetaia. I vigili del fuoco di Varallo sono riusciti a contenere l’incendio prima che le fiamme raggiungessero gli alberi vicini, scongiurando uno scenario molto più grave.

Il lavoro è proseguito fino al primo pomeriggio, con le operazioni di raffreddamento e controllo del materiale bruciato. Il pericolo di una propagazione al bosco è stato evitato, impedendo che il rogo assumesse dimensioni ben più estese. Come in altre occasioni, il porticato all’ingresso del paese ha impedito ai mezzi di raggiungere il luogo dell’incendio, costringendo i vigili a utilizzare un lungo tubo di gomma.

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Accertamenti sull’origine dell’incendio

Concluso l’intervento, l’attenzione si è spostata sulle cause. I primi elementi raccolti fanno ritenere concreta la possibilità di un’origine dolosa dell’incendio, circostanza che dovrà ora essere verificata attraverso gli accertamenti.

A occuparsi delle verifiche sono i carabinieri forestali, intervenuti dopo il primo rapporto predisposto dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire come siano partite le fiamme e se dietro al rogo vi sia stata un’azione intenzionale.

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