Prenota visita dal gastroenterologo e lo rimandano a febbraio: la protesta di un ex medico di Gattinara. Quasi 7 mesi di attesa per la prima data disponibile, l’87enne ha dovuto rivolgersi al privato.

Sette mesi per riuscire a sottoporsi ad una prima visita gastroenterologia con il servizio pubblico. E’ uno dei tanti casi in cui i cittadini si trovano davanti al “muro” delle liste di attesa. A segnalare la propria situazione è Pietro Martignone, 87enne residente a Gattinara, medico di base ora in pensione. L’uomo si è visto costretto a trovare un’altra soluzione per riuscire a sottoporsi alle cure previste.

Prima data disponibile

«Generalmente mi seguo e mi curo da solo – spiega il professionista -. Ma in questo caso per mia premura ho deciso di consultare il medico di riferimento per capire se non fosse il caso di fare una visita gastroenterologica. Mi sono dunque informato sulle tempistiche e la prima data disponibile è il 4 febbraio. Uno sproposito».

Più precisamente, come si vede dal report della prenotazione qui sotto, la richiesta era stata fatta il 26 luglio, e la prima data disponibile era il 4 febbraio 2025, all’ospedale di Novara.

“Necessarie alternative oltre al privato”

Vista la situazione il cittadino gattinarese ha pensato di rivolgersi a un laboratorio privato. «Sono stato costretto a fare così anche perché attendere 7 mesi non mi sembra corretto. Alla base però c’è un problema fondamentale. Stiamo vivendo una situazione sanitaria estremamente difficile che deve essere in qualche modo valutata ed è necessario prendere dei provvedimenti».

Il medico pensionato mette in luce anche un aspetto: «Non tutti magari hanno la possibilità di rivolgersi a strutture private ma nello stesso tempo non possono aspettare così tanto per essere sottoposti ad una visita. Quindi è proprio necessario rivedere il sistema sanitario. Ricordo che quando ero io medico di base la situazione era molto diversa su più fronti. Certo, magari qualche problematica c’era ma non come ora».

Martignone conclude: «E’ necessario trovare delle soluzioni per cercare di invertire la rotta. Stiamo affrontando una situazione davvero complessa e sempre più complicata da risolvere».

Liste di attesa Asl Vercelli

Andando a vedere sulla tabelle dei tempi di attesa dell’Asl Vercelli la prima visita di gastroenterologia non compare, così come non compare la prima visita di oncologia. Forse perché si fanno in un’altra Asl. Va comunque ricordato che tra la rilevazione di gennaio e quella di luglio i tempi di attesa sono tendenzialmente ridotti, in alcuni casi anche in modo sostanziale. Ma evidentemente ogni caso fa storia a sé.

