BORGOSESIA – La giornata di domani, sabato 6 giugno, sarà caratterizzata da una prima parte ancora instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge. Sono attesi complessivamente 11 mm di precipitazioni, soprattutto tra notte e mattino. Nel corso della giornata, però, le correnti umide tenderanno ad attenuarsi, favorendo un progressivo miglioramento fino a cieli poco nuvolosi in serata. Le temperature saranno comprese tra 16°C e 23°C, con zero termico intorno ai 3339 metri.

Mattino: molte nubi e piogge deboli

La mattinata inizierà con cielo molto nuvoloso e precipitazioni deboli, in un contesto ancora umido. I venti saranno deboli da Est e le temperature si manterranno sui 16°C, con clima fresco e umido.

Pomeriggio: attenuazione della nuvolosità

Nel pomeriggio il tempo tenderà a migliorare. Le piogge si esauriranno e la nuvolosità inizierà a diradarsi, lasciando spazio a prime schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, con venti moderati da Est.

Sera: schiarite e tempo più stabile

In serata il quadro meteo diventerà più tranquillo, con cieli poco nuvolosi e assenza di fenomeni. Le temperature resteranno miti, intorno ai 22°C, in un contesto più stabile.

Tendenza per i prossimi giorni

Domenica 7 giugno sarà una giornata decisamente più stabile e soleggiata, con ampie schiarite fin dal mattino e temperature in aumento fino a 26°C. Il clima risulterà gradevole e tipicamente estivo.

Lunedì 8 giugno proseguirà la fase di bel tempo, con cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature saliranno ulteriormente, con massime intorno ai 27°C e valori miti anche nelle ore serali.

Martedì 9 giugno si confermerà il trend stabile e caldo, con prevalenza di sole, qualche nube di passaggio e temperature che potranno raggiungere i 29°C nelle ore centrali della giornata.

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