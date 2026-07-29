BORGOSESIA – L’anticiclone continua a dominare il Nord Italia e regala anche a Borgosesia una giornata all’insegna del tempo stabile, del sole e delle temperature elevate. Le previsioni meteo per giovedì 30 luglio 2026 indicano infatti condizioni pienamente estive, con cieli sereni per l’intera giornata e nessun rischio di precipitazioni. Il termometro oscillerà tra una temperatura minima di 22°C e una massima di 35°C, mentre resta attiva l’allerta meteo per afa, destinata a rendere particolarmente caldo il pomeriggio.

Mattinata serena e clima già estivo fin dalle prime ore

La giornata inizierà con un cielo completamente sgombro da nubi e un’atmosfera stabile su tutta la Valsesia. Le prime ore saranno caratterizzate da una temperatura minima di 22°C, valore che renderà il risveglio già piuttosto mite. I venti deboli da Nord manterranno una leggera ventilazione, ma non saranno sufficienti a limitare il progressivo aumento delle temperature. Grazie all’assenza di nuvolosità, il sole riscalderà rapidamente il territorio, favorendo un deciso incremento del caldo già nel corso della mattinata.

Pomeriggio molto caldo con massime di 35°C

Nelle ore centrali della giornata il caldo raggiungerà il suo apice. La temperatura massima toccherà i 35°C, accompagnata da una marcata sensazione di afa, soprattutto nei centri abitati e nelle aree meno ventilate. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre i venti deboli da Sud contribuiranno solo marginalmente a rinfrescare l’aria. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.584 metri, confermando la presenza di una massa d’aria molto calda anche in alta quota. Per affrontare al meglio la giornata sarà consigliabile evitare l’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone più fragili.

Serata stabile con clima ancora caldo

Anche nelle ore serali il quadro meteorologico rimarrà invariato. Il cielo continuerà a presentarsi sereno, mentre le temperature caleranno solo lentamente, mantenendo un clima tipicamente estivo e favorevole alle attività all’aperto.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 31 luglio: il cielo sarà variabile, con il passaggio di qualche nube in più ma senza precipitazioni significative e con temperature ancora elevate;

il cielo sarà variabile, con il passaggio di qualche nube in più ma senza precipitazioni significative e con temperature ancora elevate; Sabato 1 agosto: torneranno condizioni prevalentemente soleggiate, accompagnate da un clima stabile e caldo;

torneranno condizioni prevalentemente soleggiate, accompagnate da un clima stabile e caldo; Domenica 2 agosto: il sole continuerà a prevalere, con tempo asciutto e temperature pienamente estive, ideali per le attività all’aperto.

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