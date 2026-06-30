BORGOSESIA – Dopo diversi giorni caratterizzati da temperature elevate e condizioni prevalentemente stabili, il meteo di Borgosesia per mercoledì 1 luglio sarà influenzato da un temporaneo aumento dell’instabilità atmosferica. La giornata inizierà con un tempo discreto, ma tra le ore centrali e il pomeriggio sono attesi rovesci e locali temporali, destinati a esaurirsi rapidamente entro sera. Le temperature subiranno una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti, pur mantenendosi pienamente estive: la massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima sarà di 23°C. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvole in graduale aumento ma tempo ancora asciutto

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi, con un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti che diventeranno via via più consistenti. Nonostante la maggiore presenza di nubi, non sono previste precipitazioni nella mattinata e il clima resterà caldo ma leggermente più gradevole rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, favorendo una buona ventilazione.

Pomeriggio: arrivano rovesci e possibili temporali

Con il passare delle ore l’atmosfera diventerà più instabile. L’aumento della nuvolosità favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra il primo e il tardo pomeriggio. Le precipitazioni previste saranno generalmente contenute, con accumuli medi intorno ai 2 millimetri, ma non si escludono fenomeni localmente più intensi accompagnati da brevi raffiche di vento. Nel corso del pomeriggio i venti ruoteranno da Est-Nordest, raggiungendo un’intensità moderata.

Sera: rapido miglioramento e ritorno delle schiarite

Dopo il passaggio dell’instabilità, le precipitazioni tenderanno rapidamente ad attenuarsi, lasciando spazio a un progressivo miglioramento. Nel corso della serata il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso, con condizioni favorevoli per le attività all’aperto e un clima decisamente più stabile.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 2 luglio: il rapido passaggio instabile lascerà spazio a una giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e temperature nuovamente in aumento;

il rapido passaggio instabile lascerà spazio a una giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e temperature nuovamente in aumento; Venerdì 3 luglio: l’alta pressione tornerà a dominare la scena, garantendo tempo stabile, sole prevalente e assenza di precipitazioni;

l’alta pressione tornerà a dominare la scena, garantendo tempo stabile, sole prevalente e assenza di precipitazioni; Sabato 4 luglio: proseguiranno condizioni pienamente estive, con cielo sereno o poco nuvoloso, clima caldo e ideale per le attività all’aperto.

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