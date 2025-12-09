La giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 a Borgosesia sarà caratterizzata da un quadro meteorologico stabile, asciutto e soleggiato, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continua a dominare il Nord Ovest. Secondo le previsioni, il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 3°C e una massima di 12°C, valori leggermente sopra la media stagionale, mentre lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 3185 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Ovest-Nordovest, fino a risultare assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cieli sereni e aria fresca

Il mattino si aprirà con cieli limpidi, una visibilità eccellente e un clima tipicamente invernale ma non rigido. Le temperature minime si attesteranno sui 3°C, ma la presenza del sole permetterà un rapido aumento già dalle prime ore della giornata. La ventilazione sarà debole dai quadranti Nordoccidentali, insufficiente a creare disturbi o a modificare la percezione termica. Il contesto rimarrà perfettamente stabile.

Pomeriggio: massime in lieve aumento e atmosfera luminosa

Nel pomeriggio si confermerà il predominio dell’alta pressione, con cieli sereni o lievemente velati senza alcun rischio di pioggia. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, favorita dall’aria calda presente in quota e dall’irraggiamento solare continuo. I venti saranno assenti, elemento che favorirà una sensazione di stabilità e tranquillità diffusa, ideale per spostamenti e attività all’aperto.

Sera: stabilità e calo termico

In serata il cielo resterà sereno, mentre le temperature tenderanno a scendere rapidamente verso valori compresi tra 4°C e 5°C. Il contesto si manterrà comunque asciutto, senza foschie significative grazie alla circolazione d’aria pulita determinata dalla presenza dell’anticiclone.

Tendenza meteo

Giovedì 11 dicembre: ancora cielo sereno o con lievi velature; temperatura in lieve calo all’alba.

ancora cielo sereno o con lievi velature; temperatura in lieve calo all’alba. Venerdì 12 dicembre: prosegue la fase anticiclonica, tempo stabile e asciutto.

prosegue la fase anticiclonica, tempo stabile e asciutto. Sabato 13 dicembre: giornata luminosa e tranquilla, con condizioni soleggiate e senza variazioni significative.

