BORGOSESIA – La giornata di sabato 10 gennaio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e asciutto, grazie all’influenza di un campo di alta pressione ben strutturato sull’Italia nord-occidentale. Il contesto meteorologico risulterà favorevole, con assenza di precipitazioni e un clima tipicamente invernale ma senza eccessi di freddo. Una situazione ideale per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto, con condizioni meteo complessivamente tranquille per l’intero arco della giornata.

Mattino: nubi sparse e aria frizzante

Nelle prime ore del giorno il cielo su Borgosesia si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con la possibile presenza di nubi sparse, soprattutto al mattino. Le temperature minime scenderanno fino a 0°C, favorendo un clima freddo ma nella norma per il periodo. I venti moderati dai quadranti Nord-Nordovest contribuiranno a rendere l’aria più pungente, soprattutto nelle zone più esposte, senza però creare particolari disagi.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo miglioramento, con ampie schiarite e una nuvolosità in graduale attenuazione. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, regalando un clima relativamente mite per il mese di gennaio. I venti resteranno moderati, ruotando dai quadranti Nordovest, ma con una sensazione termica più gradevole grazie alla presenza del sole.

Sera: rasserenamenti diffusi

In serata il cielo tenderà a rasserenarsi ulteriormente, con condizioni stabili e asciutte. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1200 metri, conferma la presenza di una massa d’aria moderatamente mite in quota, tipica delle fasi anticicloniche invernali.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 11 gennaio : giornata soleggiata, con possibili velature alte e temperature stazionarie;

: giornata soleggiata, con possibili velature alte e temperature stazionarie; Lunedì 12 gennaio: tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e clima leggermente più mite nelle ore centrali;

tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e clima leggermente più mite nelle ore centrali; Martedì 13 gennaio: condizioni ancora asciutte, con qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni.

