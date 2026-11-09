BORGOSESIA – Le previsioni meteo a Borgosesia per martedì 10 novembre indicano una giornata nel complesso tranquilla, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e alternanza tra nubi e momenti soleggiati. Non sono attese precipitazioni significative durante il giorno, mentre qualche debole pioggia potrebbe fare la sua comparsa nel corso della notte, con un accumulo previsto di circa 0,9 millimetri. Sul fronte delle temperature, il termometro raggiungerà una massima di 13°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 6°C. Lo zero termico sarà posizionato a circa 3.142 metri di quota. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Ovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud. Non sono presenti allerte meteo per il territorio.

Mattino: nubi sparse e temperature minime di 6°C

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare, con alternanza tra nubi sparse e momenti di cielo più aperto. La temperatura minima, prevista intorno ai 6°C, renderà l’inizio della giornata piuttosto fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. I venti saranno deboli da Ovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste piogge durante la mattinata e le condizioni resteranno nel complesso stabili.

Pomeriggio: schiarite e massima fino a 13°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere variabile, con nubi alternate a schiarite e qualche spazio soleggiato. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere una massima di 13°C, il valore più alto della giornata. La ventilazione si manterrà debole, con correnti in rotazione da Sud. Non sono attesi fenomeni precipitativi significativi: il contesto resterà quindi favorevole per le attività all’aperto, pur in presenza di qualche passaggio nuvoloso.

Sera e notte: possibile debole pioggia

In serata non si prevedono particolari cambiamenti, ma nel corso della notte il transito delle infiltrazioni umide potrebbe favorire qualche debole precipitazione. Gli accumuli attesi sono comunque contenuti, nell’ordine di 0,9 millimetri di pioggia. Si tratterà, secondo le indicazioni disponibili, di fenomeni deboli e limitati alle ore notturne, senza particolari criticità. Non risultano attive allerte meteo per Borgosesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 11 novembre: giornata variabile, con nuvolosità alternata a schiarite;

giornata variabile, con nuvolosità alternata a schiarite; Giovedì 12 novembre: aumento dell’instabilità, con pioggia attesa sul territorio;

aumento dell’instabilità, con pioggia attesa sul territorio; Venerdì 13 novembre: condizioni ancora variabili, con possibilità di precipitazioni deboli.

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