BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di mercoledì 11 marzo indicano una giornata variabile ma stabile, caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e senza precipitazioni previste. La situazione meteorologica sul Piemonte sarà influenzata da infiltrazioni di aria umida in quota, responsabili di una nuvolosità diffusa ma generalmente innocua sulle zone pedemontane della Valsesia. Nel corso della giornata le temperature rimarranno tipiche del periodo tardo invernale: la temperatura minima sarà di 6°C, mentre la massima raggiungerà circa 12°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1691 metri, valore che conferma una massa d’aria ancora piuttosto fresca alle quote montane. I venti saranno deboli al mattino da Sud-Sudest, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare moderatamente dai quadranti meridionali. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

Mattino variabile sulla Valsesia

La giornata a Borgosesia inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, caratterizzati da nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore luminosità. Le condizioni resteranno asciutte e relativamente tranquille, senza fenomeni di rilievo. Le temperature nelle prime ore saranno piuttosto fresche, attorno ai 6°C, mentre i venti deboli da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere un clima stabile e senza particolari cambiamenti.

Pomeriggio con schiarite e clima mite

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare nuvolosità irregolare, con aperture più ampie soprattutto sulle zone pedemontane e sulla bassa Valsesia. La temperatura massima potrà raggiungere circa 12°C, rendendo il clima più gradevole rispetto alle ore mattutine. I venti tenderanno a rinforzare moderatamente da Sud, ma senza particolari effetti sul territorio. Nel complesso la giornata si presenterà variabile ma stabile, ideale per le attività all’aperto.

Sera tranquilla e senza fenomeni

In serata il cielo resterà parzialmente nuvoloso, con nuvole irregolari ma senza precipitazioni. L’atmosfera rimarrà stabile e asciutta su tutta l’area della Valsesia e del Borgosesiano. Secondo i previsori, la nuvolosità è legata al passaggio di correnti umide provenienti dai quadranti meridionali, che tuttavia non porteranno fenomeni significativi sulle aree pedemontane. Sul Nord Ovest italiano la giornata sarà caratterizzata da molte nubi ma con fenomeni generalmente deboli o assenti sulle pianure e sulle pedemontane piemontesi. Sulle Alpi settentrionali il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge in serata, mentre sulle aree pedemontane come la Valsesia si alterneranno nubi e schiarite nel corso della giornata. Lo zero termico attorno ai 1900 metri indica una quota neve relativamente alta per la stagione.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 12 marzo: giornata variabile con nubi sparse e qualche schiarita;

giornata variabile con nubi sparse e qualche schiarita; Venerdì 13 marzo: condizioni più nuvolose, con cielo spesso coperto;

condizioni più nuvolose, con cielo spesso coperto; Sabato 14 marzo: possibile arrivo di piogge deboli, legate a un nuovo passaggio perturbato.

