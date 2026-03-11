BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di giovedì 12 marzo 2026 indicano una giornata nel complesso stabile e caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa gran parte del Nord-Ovest. Il tempo si manterrà quindi generalmente asciutto per tutta la giornata, con temperature in aumento e clima piuttosto mite per il periodo. Solo nel corso della notte successiva è atteso un debole peggioramento con precipitazioni molto modeste, stimate attorno a 0,8 millimetri di pioggia. Le temperature oscilleranno tra 6°C di minima e 16°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1985 metri, valore relativamente elevato per la metà di marzo. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino, con rotazione nel pomeriggio verso Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La giornata di giovedì inizierà a Borgosesia con cieli poco o parzialmente nuvolosi, accompagnati da qualche nube sparsa soprattutto nelle prime ore del mattino. Le temperature mattutine saranno ancora piuttosto fresche, con valori minimi attorno ai 6°C, mentre i venti soffieranno moderati dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria relativamente limpida e una buona visibilità sulla Valsesia. Nel complesso il tempo si presenterà stabile su tutta l’area pedemontana e lungo il corso del fiume Sesia, senza fenomeni significativi. Le condizioni atmosferiche saranno quindi favorevoli agli spostamenti e alle attività quotidiane.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 16°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà in prevalenza stabile, con ampie schiarite alternate a qualche addensamento nuvoloso sulle zone collinari e pedemontane. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere 16°C, valori piuttosto miti per il periodo che regaleranno una sensazione quasi primaverile nelle ore centrali della giornata. I venti tenderanno a ruotare verso Sud-Sudest, mantenendo intensità moderata ma non fastidiosa. Anche nelle aree montane circostanti il tempo rimarrà complessivamente stabile, con solo qualche nube in transito.

Sera e notte: aumento delle nubi e deboli piogge

Durante la serata la situazione resterà inizialmente tranquilla, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che inizieranno lentamente a scendere. Nel corso della notte è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, associato all’arrivo di deboli precipitazioni, comunque di scarsa entità. Gli accumuli stimati saranno molto limitati, con circa 0,8 millimetri di pioggia, fenomeni quindi quasi impercettibili su gran parte del territorio. Le temperature notturne si manterranno attorno ai 9-10°C, con clima relativamente umido.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 13 marzo: giornata più nuvolosa o variabile, con temperature ancora miti ma cielo spesso coperto;

giornata più nuvolosa o variabile, con temperature ancora miti ma cielo spesso coperto; Sabato 14 marzo: possibile arrivo di piogge diffuse, legate al passaggio di una perturbazione atlantica;

possibile arrivo di piogge diffuse, legate al passaggio di una perturbazione atlantica; Domenica 15 marzo: condizioni ancora instabili con precipitazioni sparse, soprattutto tra mattino e pomeriggio.

