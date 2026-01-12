BORGOSESIA – La giornata di martedì 13 dicembre a Borgosesia sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto, grazie alla presenza di pressioni medio-alte sul Nord Ovest. Il contesto meteorologico si manterrà parzialmente soleggiato, con assenza di precipitazioni e un clima nel complesso mite per il periodo. Un quadro tipicamente invernale, ma senza eccessi, ideale per le attività all’aperto nelle ore centrali della giornata.

Mattino: cieli parzialmente nuvolosi e clima gradevole

Nel corso del mattino il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con nubi sparse alternate a momenti di maggiore luminosità. Le temperature minime si attesteranno attorno a 1°C, evitando gelate diffuse nei centri abitati. I venti moderati dai quadranti Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e ben ventilata.

Pomeriggio: stabilità confermata e massime in aumento

Durante il pomeriggio il tempo resterà stabile, con ampie schiarite soprattutto sulle aree pedemontane. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, valore superiore alle medie stagionali. Lo zero termico, posizionato intorno ai 1871 metri, conferma la presenza di aria relativamente mite in quota, con assenza di fenomeni invernali significativi.

Sera: più nubi ma senza pioggia

In serata è atteso un aumento della nuvolosità, con cieli via via più coperti, ma senza precipitazioni. I venti, in rotazione dai quadranti meridionali, resteranno moderati, senza particolari criticità. Nessuna allerta meteo attiva sul territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 14 gennaio: cielo prevalentemente nuvoloso, clima ancora mite;

cielo prevalentemente nuvoloso, clima ancora mite; Giovedì 15 gennaio: nuvolosità diffusa, con atmosfera più grigia;

nuvolosità diffusa, con atmosfera più grigia; Venerdì 16 gennaio: possibile pioggia debole, soprattutto in pianura.

