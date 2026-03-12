BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di venerdì 13 marzo indicano una giornata inizialmente variabile ma nel complesso tranquilla, con nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore e un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Il peggioramento più evidente è atteso nelle ore serali, quando il cielo potrà diventare coperto con deboli piogge, anche se le precipitazioni previste restano molto modeste, con circa 0.2 millimetri di pioggia complessivi. Dal punto di vista termico si prevede una temperatura minima di 6°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1769 metri. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino, per poi ruotare da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata per il territorio.

Mattino: nubi sparse e clima fresco ma stabile

La giornata a Borgosesia inizierà con cieli variabili, caratterizzati da nubi sparse alternate a schiarite. Le prime ore del mattino vedranno quindi condizioni meteorologiche complessivamente stabili, ideali per gli spostamenti quotidiani e per le attività all’aperto. Le temperature resteranno piuttosto fresche, con valori intorno ai 6°C nelle prime ore, mentre i venti moderati provenienti da Nord-Nordovest garantiranno una discreta ventilazione. Il quadro meteorologico rientra nella fase di transizione atmosferica, con l’indebolimento dell’alta pressione che inizia a favorire l’ingresso di correnti più umide verso il Nord-Ovest.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità sulla Valsesia

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà lentamente a cambiare. Le schiarite diventeranno meno frequenti, lasciando spazio a una nuvolosità via via più compatta. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 13°C, mantenendo un clima relativamente mite per il periodo. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti meridionali, risultando moderati e contribuendo a un aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera. In questa fase della giornata non sono ancora attese precipitazioni significative, ma il cielo più chiuso rappresenterà il segnale dell’evoluzione prevista verso sera.

Sera: cieli coperti e deboli piogge

Il peggioramento più evidente arriverà nelle ore serali, quando su Borgosesia sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti. In questo contesto potranno verificarsi deboli piogge intermittenti, comunque di intensità molto contenuta. Le precipitazioni complessive saranno limitate a circa 0.2 millimetri, quindi senza particolari disagi per la viabilità o le attività serali. Le temperature si manterranno attorno ai 10-11°C, con venti moderati da Sud. Si tratta dunque di un peggioramento lieve e temporaneo, inserito in una fase atmosferica più dinamica che caratterizzerà l’avvicinamento al weekend.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 14 marzo: probabile giornata piovosa, con precipitazioni diffuse soprattutto tra pomeriggio e sera;

probabile giornata piovosa, con precipitazioni diffuse soprattutto tra pomeriggio e sera; Domenica 15 marzo: tempo ancora instabile, con possibili piogge e variabilità nel corso della giornata;

tempo ancora instabile, con possibili piogge e variabilità nel corso della giornata; Lunedì 16 marzo: ritorno del sole e condizioni più stabili, grazie al rafforzamento dell’alta pressione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook