BORGOSESIA – Una giornata complessivamente tranquilla dal punto di vista meteorologico, ma inserita in una fase di transizione che porterà un cambiamento più deciso nei giorni successivi. È questo il quadro previsto per Borgosesia domani, martedì 14 gennaio, secondo gli ultimi aggiornamenti meteo.

Mattino con nubi irregolari e clima asciutto

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite, con momenti di cielo parzialmente nuvoloso e brevi aperture soleggiate. Il tempo si manterrà asciutto, senza alcuna precipitazione prevista, e con una buona visibilità sull’area della Valsesia. Le temperature minime si porteranno intorno ai 3°C, valori in linea con la media stagionale. I venti deboli soffieranno dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un clima fresco ma non rigido.

Pomeriggio ancora stabile, ma con nubi in aumento

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare, pur restando ancora intervallata da qualche schiarita. Il contesto meteorologico resterà comunque stabile, senza piogge. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, valore leggermente superiore alla norma per il periodo. Lo zero termico si manterrà relativamente alto, attorno ai 1504 metri, segnale della presenza di aria più mite in quota. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, senza particolari rinforzi.

Sera più grigia e cielo molto nuvoloso

Dalla sera è atteso un ispessimento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno nuvolosi o molto nuvolosi su Borgosesia e dintorni. Anche in questa fase non sono previste precipitazioni, ma l’elevata umidità potrà favorire la formazione di foschie o locali banchi di nebbia, soprattutto nelle aree più basse e lungo i corsi d’acqua.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 15 gennaio: possibile pioggia debole, cieli coperti;

possibile pioggia debole, cieli coperti; Venerdì 16 gennaio: precipitazioni più probabili, clima umido;

precipitazioni più probabili, clima umido; Sabato 17 gennaio: persistenza del maltempo, con piogge a tratti.

