BORGOSESIA – L’estate continuerà a farsi sentire su Borgosesia e in tutta la Valsesia anche nella giornata di martedì 14 luglio. L’alta pressione garantirà ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con soltanto qualche addensamento nuvoloso nelle ore serali. Non sono previste piogge e le temperature rimarranno elevate, con una massima di 32°C e una minima di 23°C. Permane inoltre l’allerta afa, che renderà il caldo particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata.

Mattinata stabile con ampie schiarite

La giornata inizierà all’insegna del bel tempo, con cieli poco nuvolosi e condizioni ideali per tutte le attività all’aperto. La temperatura minima sarà di 23°C, mentre i venti deboli da Est-Sudest favoriranno una leggera ventilazione senza incidere sensibilmente sulla sensazione di caldo.

Pomeriggio estivo con temperature elevate

Durante il pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo della Valsesia. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, accompagnata da condizioni di afa soprattutto nei fondovalle e nelle aree urbane. I venti moderati da Sudest contribuiranno solo in parte ad attenuare il caldo. Qualche nube potrà svilupparsi in prossimità dei rilievi, ma su Borgosesia non sono attese precipitazioni.

Serata tranquilla con qualche nube in più

Nel corso della serata aumenteranno leggermente gli annuvolamenti, senza però compromettere la stabilità atmosferica. Il tempo rimarrà asciutto e le condizioni saranno favorevoli per eventi, passeggiate e attività all’aperto.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 15 luglio: giornata inizialmente soleggiata, ma in serata saranno possibili temporali, soprattutto sulle aree montane e localmente nelle zone pedemontane;

giornata inizialmente soleggiata, ma in serata saranno possibili temporali, soprattutto sulle aree montane e localmente nelle zone pedemontane; Giovedì 16 luglio: cielo con nubi sparse, alternate a schiarite, in un contesto generalmente asciutto;

cielo con nubi sparse, alternate a schiarite, in un contesto generalmente asciutto; Venerdì 17 luglio: nuova fase di instabilità con possibili temporali serali, più probabili sui rilievi ma localmente estesi anche alle aree di pianura.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook