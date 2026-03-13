BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di sabato 14 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da maltempo diffuso, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge in intensificazione nel pomeriggio, anche a carattere temporalesco. L’ingresso di un’area di bassa pressione sul Nord-Ovest determinerà precipitazioni abbondanti: sono previsti circa 79 millimetri di pioggia. Le temperature saranno contenute, con minima di 7°C e massima di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1418 metri. I venti soffieranno tesi da Sudest al mattino e da Nord nel pomeriggio, con allerta meteo per pioggia.

Mattino: piogge deboli ma persistenti

La giornata a Borgosesia inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni di debole intensità, concentrate soprattutto sulle aree pedemontane e alpine. Le temperature mattutine si manterranno tra 7 e 8°C, mentre i venti tesi da Sudest favoriranno un clima umido e fresco. Le nevicate saranno possibili sulle quote alpine superiori ai 1400 metri. Gli spostamenti nella prima parte della giornata richiederanno attenzione per strade bagnate e possibili locali allagamenti.

Pomeriggio: intensificazione delle piogge e temporali

Nel pomeriggio il maltempo diventerà più marcato, con rovesci intensi e temporali sparsi. Le temperature massime raggiungeranno 9°C, senza significative variazioni rispetto al mattino. I venti ruoteranno da Nord, accentuando la sensazione di freddo. Il cielo rimarrà coperto su gran parte della provincia, con precipitazioni continue che potranno interessare anche le aree urbane e pianeggianti.

Sera: precipitazioni persistenti e clima instabile

In serata le condizioni atmosferiche non subiranno miglioramenti significativi. Le piogge proseguiranno e il cielo resterà molto nuvoloso o coperto. Le temperature serali si manterranno attorno ai 7-8°C, mentre i venti tesi da Nord continueranno a influenzare le condizioni meteo. Si raccomanda cautela per chi si sposta in auto o a piedi, specialmente nelle zone soggette a scorrimento d’acqua.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 15 marzo: giornata ancora con piogge sparse, soprattutto al mattino;

Lunedì 16 marzo: ritorno del sole e tempo stabile su Borgosesia;

Martedì 17 marzo: condizioni soleggiate, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

