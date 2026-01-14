BORGOSESIA – La giornata di giovedì 15 gennaio 2025 a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili ma dominate dalla nuvolosità, in un contesto tipicamente invernale e senza fenomeni significativi. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con una tendenza a parziali schiarite dalla serata, soprattutto sui settori pedemontani. Non sono previste precipitazioni, ma il quadro resta inserito in una fase di transizione, destinata a evolvere verso un peggioramento nei giorni successivi.

Mattino grigio con cielo coperto e clima mite per il periodo

Nelle prime ore del giorno Borgosesia sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, con un’atmosfera umida ma asciutta. L’assenza di precipitazioni renderà la mattinata tranquilla dal punto di vista meteo, seppur con scarsa luminosità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, valori leggermente superiori alla media stagionale. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima relativamente stabile, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio ancora coperto, con deboli piogge

Nel corso del pomeriggio la situazione non subirà variazioni significative: il cielo resterà prevalentemente coperto, ma con segnali di lenta attenuazione della nuvolosità in vista delle ore serali. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mentre lo zero termico si manterrà attorno ai 1504 metri, indicando la presenza di aria mite in quota. I venti ruoteranno deboli dai quadranti sud-orientali, senza effetti rilevanti sul tempo.

Sera con schiarite e miglioramento parziale del cielo

In serata è atteso un graduale miglioramento della copertura nuvolosa, con la comparsa di schiarite, soprattutto nelle aree meno soggette all’accumulo di nubi basse. Il tempo resterà comunque asciutto, senza precipitazioni. Si tratta di una configurazione atmosferica poco dinamica, tipica delle fasi di passaggio tra tempo stabile e condizioni più perturbate.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 16 gennaio: aumento dell’instabilità con pioggia debole intermittente;

aumento dell’instabilità con pioggia debole intermittente; Sabato 17 gennaio: precipitazioni più diffuse, clima umido e cielo coperto;

precipitazioni più diffuse, clima umido e cielo coperto; Domenica 18 gennaio: ancora piogge deboli e tempo grigio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook