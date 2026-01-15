BORGOSESIA – La giornata di venerdì 16 gennaio a Borgosesia sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà molta nuvolosità e deboli piogge dal pomeriggio. Un contesto tipicamente invernale, senza fenomeni estremi ma con tempo instabile e cielo spesso coperto.

Mattino grigio ma ancora asciutto

Nelle prime ore della giornata il meteo a Borgosesia si presenterà nuvoloso, con cieli via via più compatti già dal mattino. Le precipitazioni resteranno assenti fino alle ore centrali, consentendo una prima parte di giornata asciutta ma poco luminosa. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, con clima freddo ma non rigido. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere una sensazione termica in linea con la stagione.

Pomeriggio instabile: arrivano le piogge

Dal pomeriggio è atteso il vero cambiamento: l’aumento dell’instabilità porterà le prime piogge deboli, con accumuli stimati attorno ai 4 mm. Le precipitazioni saranno generalmente continue ma di intensità moderata, senza criticità rilevanti. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre lo zero termico si collocherà attorno ai 1572 metri, favorendo nevicate solo alle quote più elevate dell’arco alpino circostante. I venti, ancora deboli, tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, accompagnando l’ingresso della circolazione perturbata.

Sera e notte: piogge in intensificazione

In serata il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con piogge in graduale intensificazione, in linea con l’approfondimento della circolazione depressionaria sul Nord Ovest. Sulle zone montane più alte non si esclude una trasformazione delle precipitazioni in neve, mentre in città il maltempo resterà sotto forma di pioggia. Su pedemontane e pianure occidentali, come Borgosesia, le piogge arriveranno dal pomeriggio, con intensificazione serale e possibili rovesci localmente temporaleschi. Lo zero termico scenderà progressivamente verso i 1450 metri, indicando un raffreddamento in quota.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 17 gennaio: giornata instabile con piogge diffuse;

giornata instabile con piogge diffuse; Domenica 18 gennaio: ancora nubi e piogge deboli, soprattutto nel pomeriggio;

ancora nubi e piogge deboli, soprattutto nel pomeriggio; Lunedì 19 gennaio: persiste la variabilità, con precipitazioni deboli intermittenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook