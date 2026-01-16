BORGOSESIA – La giornata di sabato 17 gennaio si presenterà instabile e perturbata su Borgosesia, sotto l’influenza di una circolazione depressionaria che continuerà a interessare il Nord Ovest. Il contesto sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti, precipitazioni diffuse e un graduale miglioramento a partire dalla sera, quando sono attese le prime schiarite.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli ma persistenti

Nelle prime ore del giorno Borgosesia sarà interessata da cieli chiusi e condizioni di maltempo diffuso, con piogge deboli ma continue. Le precipitazioni, inserite in un contesto umido e statico, contribuiranno a rendere la mattinata grigia e poco dinamica. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mentre lo zero termico sarà posizionato attorno ai 1501 metri, favorendo nevicate sui rilievi alpini e pioggia nelle aree di fondovalle e pianura. I venti, deboli da Nordovest, non apporteranno variazioni significative.

Pomeriggio: fase più perturbata della giornata

Durante il pomeriggio il meteo a Borgosesia rimarrà instabile, con piogge diffuse e localmente a carattere di rovescio, in linea con quanto previsto sulle aree pedemontane del Piemonte orientale. Gli accumuli complessivi sono stimati intorno ai 13 mm, un valore rilevante per una singola giornata invernale. La temperatura massima non supererà i 7°C, mantenendo una sensazione di freddo accentuata dall’umidità. I venti, in rinforzo e moderati da Nordovest, contribuiranno a rendere l’atmosfera più dinamica ma senza fenomeni di rilievo.

Sera: attenuazione delle precipitazioni e prime schiarite

In serata è attesa una progressiva attenuazione delle piogge, con fenomeni in assorbimento e la comparsa di prime schiarite. Il miglioramento sarà favorito dall’allontanamento della struttura depressionaria, che lascerà spazio a condizioni più stabili nelle ore notturne. Il cielo resterà parzialmente nuvoloso, ma con bassa probabilità di nuove precipitazioni. Nessuna allerta meteo risulta attiva per Borgosesia e il suo territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 18 gennaio: giornata ancora instabile, con piogge deboli intermittenti e cielo prevalentemente nuvoloso;

giornata ancora instabile, con piogge deboli intermittenti e cielo prevalentemente nuvoloso; Lunedì 19 gennaio: persiste un contesto grigio e umido, con precipitazioni deboli e temperature stazionarie;

persiste un contesto grigio e umido, con precipitazioni deboli e temperature stazionarie; Martedì 20 gennaio: deciso miglioramento, con tempo soleggiato, aria più asciutta e condizioni finalmente stabili.

