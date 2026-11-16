BORGOSESIA – Sarà una giornata in progressivo miglioramento a Borgosesia martedì 17 novembre. Dopo un inizio caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, la copertura nuvolosa tenderà gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a cieli sereni in serata. Le previsioni locali non indicano precipitazioni, nonostante una circolazione depressionaria in approfondimento sul Piemonte possa portare nuvole e deboli piogge in altre zone della regione. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4°C e una massima di 11°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino, in rotazione a Sud-Sudovest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.984 metri. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio.

Mattino: nubi sparse e schiarite, minima di 4°C

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare, con nubi sparse alternate a momenti più luminosi. Il cielo non sarà quindi completamente coperto e potranno comparire alcune schiarite, anche se la presenza delle nubi resterà ancora evidente. Il clima sarà piuttosto freddo, con una temperatura minima prevista di 4°C. I venti soffieranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Non sono indicate precipitazioni per Borgosesia, nonostante il contesto atmosferico più instabile che interesserà altre zone piemontesi.

Pomeriggio: nuvole in diminuzione e massima di 11°C

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare. La copertura nuvolosa sarà in progressiva attenuazione e le schiarite diventeranno più ampie, accompagnando un’evoluzione verso condizioni sempre più stabili. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti resteranno deboli, ruotando da Nord a Sud-Sudovest. Non sono previste piogge e il pomeriggio dovrebbe trascorrere senza fenomeni significativi.

Sera: cieli sereni sulla Valsesia

Il miglioramento raggiungerà la fase più evidente in serata, quando sono previsti cieli sereni. Dopo una mattinata caratterizzata da nuvolosità variabile, Borgosesia potrà quindi ritrovare condizioni pienamente soleggiate, almeno sul fronte della copertura del cielo. Le temperature diminuiranno progressivamente dopo il tramonto, mentre non sono segnalate allerte meteo.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 18 novembre: atteso cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite;

atteso cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite; Giovedì 19 novembre: giornata variabile, con alternanza di nubi e momenti soleggiati;

giornata variabile, con alternanza di nubi e momenti soleggiati; Venerdì 20 novembre: previste condizioni soleggiate o poco nuvolose, con un quadro meteorologico nel complesso stabile.

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