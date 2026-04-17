BORGOSESIA – Dopo giornate caratterizzate da maggiore variabilità, su Borgosesia si afferma una nuova fase di stabilità grazie al ritorno dell’alta pressione sul Nord-Ovest. La giornata di sabato 18 aprile 2026 sarà infatti contraddistinta da tempo asciutto, alternanza tra nubi e schiarite e temperature in aumento, in un contesto pienamente primaverile. Il quadro meteorologico si presenterà favorevole per gran parte della giornata, con un miglioramento più deciso verso sera, quando i cieli tenderanno a diventare sereni o poco nuvolosi.

Mattino: nubi sparse e clima fresco ma stabile

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, che interesseranno soprattutto le prime ore del mattino. Nonostante la presenza di nuvolosità irregolare, il tempo resterà completamente asciutto, senza rischio di precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, con una sensazione termica fresca ma gradevole. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali (Nord), contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e pulita.

Pomeriggio: miglioramento progressivo e clima primaverile

Nel corso delle ore centrali della giornata si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, soprattutto tra il primo e il tardo pomeriggio. Le temperature saliranno fino a una massima di 23°C, valori pienamente in linea con una primavera avanzata e ideali per attività all’aperto. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3059 metri, segnale di aria mite e stabile anche in quota. Nel pomeriggio i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, senza particolari rinforzi ma con un leggero cambio nella circolazione locale.

Sera: ampi rasserenamenti e condizioni stabili

Il miglioramento sarà ancora più evidente nelle ore serali, quando i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con un’atmosfera tranquilla e stabile su tutto il territorio. L’assenza di precipitazioni e la ventilazione in attenuazione contribuiranno a una serata piacevole, ideale per attività all’aperto. Non sono previste allerte meteo, e il quadro generale resterà favorevole sotto ogni aspetto.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 19 aprile: giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma ancora con basso rischio di precipitazioni;

giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma ancora con basso rischio di precipitazioni; Lunedì 20 aprile: condizioni di variabilità più marcata, con possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto nelle ore centrali o serali;

condizioni di variabilità più marcata, con possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto nelle ore centrali o serali; Martedì 21 aprile: conferma della fase instabile con piogge leggere intermittenti, inserite in un contesto nuvoloso.

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