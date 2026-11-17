BORGOSESIA – Una giornata stabile e prevalentemente soleggiata attende Borgosesia mercoledì 18 novembre. Il ritorno dell’alta pressione sul Piemonte favorirà condizioni meteorologiche tranquille, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e nessuna pioggia prevista. Le temperature presenteranno una marcata escursione tra mattino e pomeriggio: la minima scenderà fino a 4°C, mentre la massima potrà raggiungere i 16°C. Venti deboli da Nord-Nordovest per l’intera giornata. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: aria fresca e cielo sereno o poco nuvoloso

La giornata inizierà con temperature basse, in particolare nelle prime ore, quando il termometro potrà scendere fino a 4°C. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con condizioni generalmente favorevoli e senza fenomeni precipitativi. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. L’avvio della giornata sarà quindi fresco, ma accompagnato da un contesto atmosferico stabile. La presenza dell’alta pressione favorirà condizioni più soleggiate rispetto alle giornate precedenti.

Pomeriggio: prevale il sole e la temperatura sale fino a 16 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le schiarite saranno ampie e il sole accompagnerà gran parte delle ore centrali, favorendo un aumento delle temperature fino alla massima prevista di 16°C. Il clima risulterà così più gradevole rispetto al mattino, pur in un contesto tipicamente autunnale. I venti continueranno a provenire da Nord-Nordovest, mantenendosi deboli. Non sono previste precipitazioni né particolari criticità meteorologiche sul territorio comunale.

Sera: cielo poco nuvoloso e tempo ancora stabile

Anche in serata non sono attesi cambiamenti significativi. Le condizioni resteranno generalmente serene o poco nuvolose, con temperature in graduale diminuzione dopo il tramonto. Il tempo si manterrà asciutto e non sono previsti fenomeni precipitativi. Per Borgosesia non risultano allerte meteo attive. La giornata di mercoledì si conferma quindi favorevole, con sole prevalente, venti deboli e una differenza significativa tra le temperature minime del mattino e quelle massime pomeridiane.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 19 novembre: giornata variabile, con possibilità di deboli piogge;

giornata variabile, con possibilità di deboli piogge; Venerdì 20 novembre: ritorno del tempo soleggiato o poco nuvoloso;

ritorno del tempo soleggiato o poco nuvoloso; Sabato 21 novembre: condizioni ancora prevalentemente soleggiate o poco nuvolose.

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