BORGOSESIA – Giovedì 19 novembre a Borgosesia sarà una giornata divisa in due: le prime ore saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, mentre dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con la nuvolosità in attenuazione e schiarite sempre più ampie fino a un cielo poco nuvoloso in serata. Le precipitazioni previste ammontano complessivamente a circa 5 millimetri. Le temperature resteranno piuttosto contenute, con una minima di 6°C e una massima di 11°C. I venti saranno moderati da Nord al mattino, per poi indebolirsi e ruotare a Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge sulla Valsesia

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e la possibilità di deboli precipitazioni. Le piogge saranno concentrate soprattutto nelle prime ore, in un contesto ancora condizionato dalla perturbazione in graduale allontanamento. Il quantitativo complessivo previsto è di circa 5 mm. La temperatura minima scenderà fino a 6°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord. Sarà dunque una mattinata dal carattere decisamente autunnale, con cielo grigio e temperature fresche. Non sono tuttavia segnalate allerte meteorologiche.

Pomeriggio: le precipitazioni si esauriscono e tornano le schiarite

La seconda parte della giornata porterà un cambiamento più evidente. Con l’allontanamento del sistema perturbato, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino a esaurirsi, mentre la copertura nuvolosa inizierà progressivamente a diradarsi. Le schiarite diventeranno più ampie nel corso del pomeriggio, accompagnando il ritorno a condizioni più stabili. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C. Anche il vento perderà intensità: dai moderati settentrionali del mattino passerà a debole da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Un’evoluzione che renderà le ore pomeridiane più tranquille rispetto all’inizio della giornata.

Sera: cielo poco nuvoloso e condizioni più stabili

Il miglioramento proseguirà nelle ore serali, quando su Borgosesia sono attesi cieli poco nuvolosi. Dopo una mattinata segnata dalle nubi e dalle deboli piogge, il tempo dovrebbe quindi diventare più stabile, senza ulteriori fenomeni di rilievo indicati dalle previsioni. Il bilancio complessivo della giornata resterà intorno ai 5 mm di precipitazione, concentrati nella fase iniziale.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 20 novembre: giornata soleggiata, con condizioni più stabili;

giornata soleggiata, con condizioni più stabili; Sabato 21 novembre: cielo poco nuvoloso e tempo nel complesso favorevole;

cielo poco nuvoloso e tempo nel complesso favorevole; Domenica 22 novembre: possibile ritorno di deboli piogge, secondo la tendenza attuale.

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