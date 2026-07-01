BORGOSESIA – La giornata di giovedì 2 luglio si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica su Borgosesia e in tutta la Valsesia. L’espansione dell’alta pressione garantirà tempo soleggiato per l’intero arco della giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno tipicamente estive ma piacevoli nelle prime ore del giorno: la minima scenderà fino a 17°C, mentre la massima raggiungerà i 32°C. Non sono previste allerte meteo e il quadro meteorologico sarà favorevole sia per chi resterà in città sia per chi sceglierà le escursioni verso le vallate alpine.

Mattino: aria fresca e cielo completamente sereno

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo limpido e ottima visibilità, con un clima decisamente gradevole grazie ai valori minimi piuttosto contenuti. La ventilazione sarà moderata dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e rendendo particolarmente piacevole l’inizio della giornata.

Pomeriggio: sole pieno e temperature fino a 32°C

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama, senza il rischio di piogge o temporali. L’alta pressione manterrà infatti condizioni di tempo stabile e asciutto, favorendo un clima ideale per passeggiate, sport all’aperto e attività nelle aree naturalistiche della Valsesia. La temperatura massima toccherà 32°C, mentre i venti ruoteranno da Sud, mantenendosi di intensità moderata e senza particolari rinforzi.

Sera: clima tranquillo e condizioni ideali all’aperto

Anche nelle ore serali il cielo resterà sereno, con temperature in graduale diminuzione e condizioni particolarmente favorevoli per eventi, cene all’aperto e manifestazioni estive. Lo zero termico, previsto intorno ai 4.291 metri, conferma la presenza di una massa d’aria stabile e tipicamente estiva su tutto il territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 3 luglio: il tempo rimarrà poco nuvoloso, con ampie schiarite e condizioni ancora asciutte durante tutta la giornata;

il tempo rimarrà poco nuvoloso, con ampie schiarite e condizioni ancora asciutte durante tutta la giornata; Sabato 4 luglio: si conferma una situazione molto simile, con cielo poco nuvoloso, clima stabile e temperature pienamente estive;

si conferma una situazione molto simile, con cielo poco nuvoloso, clima stabile e temperature pienamente estive; Domenica 5 luglio: l’alta pressione tornerà a rafforzarsi ulteriormente favorendo una giornata prevalentemente soleggiata, ideale per le attività all’aperto e le escursioni in montagna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook