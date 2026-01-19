Borgosesia, previsioni meteo del 20 gennaio 2026
A Borgosesia martedì 20 gennaio cielo poco nuvoloso, clima freddo ma stabile e senza piogge. Migliora in serata.
BORGOSESIA – La giornata di martedì 20 gennaio a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, inserite in un contesto di progressivo miglioramento atmosferico sul Nord Ovest. Il tempo si manterrà asciutto per l’intero arco della giornata, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, favorendo una giornata tipicamente invernale ma tranquilla.
Mattino: nubi sparse e aria fredda ma asciutta
Nelle prime ore del giorno, il meteo a Borgosesia vedrà la presenza di nubi sparse, soprattutto al mattino, alternate a momenti di cielo parzialmente sereno. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 2°C, con un clima freddo ma non rigido, complice l’aria asciutta e l’assenza di fenomeni. I venti deboli provenienti da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere una buona qualità dell’aria, mentre lo zero termico a circa 1080 metri segnalerà una massa d’aria fredda in quota, senza però effetti diretti sul tempo al suolo.
Pomeriggio: cielo poco nuvoloso e clima più luminoso
Nel corso del pomeriggio, la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi, lasciando spazio a un cielo in prevalenza poco nuvoloso. Le schiarite diventeranno più ampie, favorendo condizioni di buona visibilità e un contesto meteorologico stabile su tutta l’area. La temperatura massima raggiungerà i 6°C, valore pienamente in linea con le medie stagionali. I venti, sempre deboli, ruoteranno gradualmente dai quadranti meridionali, senza determinare variazioni significative sul piano termico.
Sera: rasserenamenti e calo termico notturno
In serata è atteso un rasserenamento più deciso, in linea con l’ingresso di correnti secche che favoriranno cieli sereni o poco nuvolosi. L’assenza di copertura nuvolosa determinerà un rapido raffreddamento notturno, tipico delle notti invernali stabili, soprattutto nelle aree meno urbanizzate.
Tendenza meteo Borgosesia
- Mercoledì 21 gennaio: giornata soleggiata, con cieli sereni e clima freddo al mattino;
- Giovedì 22 gennaio: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite;
- Venerdì 23 gennaio: possibile peggioramento, con pioggia mista a neve, specie nelle ore più fredde.
