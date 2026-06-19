BORGOSESIA – La Valsesia si prepara a vivere una giornata dal sapore pienamente estivo. Le previsioni meteo per sabato 20 giugno confermano infatti il dominio dell’alta pressione sul Piemonte, con cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature decisamente elevate. Nel centro valsesiano il termometro raggiungerà una temperatura massima di 34°C, mentre la minima si manterrà attorno ai 22°C, valori superiori alle medie stagionali e accompagnati da condizioni di afa moderata soprattutto nelle ore più calde.

Mattino: sole e clima già caldo

La giornata inizierà con tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio di Borgosesia e della bassa Valsesia. Le temperature saliranno rapidamente fin dalle prime ore del mattino, mentre i venti, deboli da Nord-Nordovest, contribuiranno solo marginalmente a mitigare il caldo. L’assenza di nuvolosità favorirà un irraggiamento solare costante e una rapida crescita delle temperature.

Pomeriggio: picco di caldo e allerta afa

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica. La colonnina di mercurio raggiungerà i 34°C, accompagnata da una sensazione di caldo accentuata dall’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati. Lo zero termico a 4.223 metri conferma la presenza di una massa d’aria molto calda anche sulle quote alpine. Per il territorio è prevista un’allerta afa, legata alle elevate temperature e al disagio fisiologico che può derivarne.

Sera: tempo stabile e qualche nube innocua

Anche nelle ore serali il quadro meteorologico resterà favorevole. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche modesto addensamento sulle aree montane senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Le temperature rimarranno elevate anche dopo il tramonto, garantendo una serata dal clima tipicamente estivo.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 21 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate, con condizioni pienamente estive e clima favorevole alle attività all’aperto;

la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate, con condizioni pienamente estive e clima favorevole alle attività all’aperto; Lunedì 22 giugno: poche variazioni rispetto ai giorni precedenti: il tempo si manterrà generalmente stabile con nuvolosità limitata e ampie schiarite durante tutto l’arco della giornata.

poche variazioni rispetto ai giorni precedenti: il tempo si manterrà generalmente stabile con nuvolosità limitata e ampie schiarite durante tutto l’arco della giornata. Martedì 23 giugno: ancora condizioni di tempo poco nuvoloso, con temperature superiori alla media del periodo e assenza di fenomeni significativi.

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