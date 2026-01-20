BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 21 gennaio si aprirà su Borgosesia all’insegna di tempo stabile e condizioni pienamente invernali, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione esteso su tutto il Nord-Ovest. Il contesto meteorologico sarà caratterizzato da assenza di precipitazioni, buona visibilità e clima asciutto. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: sole prevalente e clima freddo

Nel corso del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con un’atmosfera limpida e asciutta. Le temperature minime si attesteranno intorno a 0°C, con una sensazione di freddo più accentuata nelle prime ore, anche a causa di venti moderati da Nord-Nordovest che favoriranno l’afflusso di aria fredda. Lo zero termico a circa 1207 metri confermerà la presenza di aria invernale, soprattutto sui rilievi circostanti la Valsesia.

Pomeriggio: stabilità atmosferica e clima più mite

Nel pomeriggio le condizioni meteo a Borgosesia resteranno stabili e asciutte, con ampi spazi di cielo sereno e soltanto qualche nube alta di passaggio. Le temperature massime raggiungeranno i 7°C, valore in linea con le medie stagionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, con venti deboli dai quadranti Sud-Sudest, contribuendo a rendere il clima leggermente più gradevole nelle ore centrali della giornata.

Sera: cielo poco nuvoloso e rapido calo termico

In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con la possibilità di qualche addensamento locale senza conseguenze. Dopo il tramonto si assisterà a un progressivo calo delle temperature, con valori in discesa verso lo zero e un contesto atmosferico tranquillo, ideale per una notte stabile e fredda.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 22 gennaio: possibile aumento delle velature sparse, ma senza precipitazioni rilevanti;

possibile aumento delle velature sparse, ma senza precipitazioni rilevanti; Venerdì 23 gennaio: peggioramento con pioggia mista a neve, soprattutto nelle fasi più fredde;

peggioramento con pioggia mista a neve, soprattutto nelle fasi più fredde; Sabato 24 gennaio: condizioni simili, con fenomeni misti e clima più umido.

