BORGOSESIA – La giornata di venerdì 23 gennaio a Borgosesia sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi in aumento e deboli nevicate dal pomeriggio, in un contesto tipicamente invernale. Il passaggio di una fredda circolazione depressionaria porterà un tempo più instabile, seppur senza fenomeni intensi. Sono previste precipitazioni deboli, con circa 2 mm di pioggia e 1 cm di neve, mentre resta attiva l’allerta meteo per neve.

Meteo Borgosesia al mattino: cielo molto nuvoloso e clima freddo

Durante le prime ore della giornata il cielo si presenterà molto nuvoloso, con un’atmosfera grigia ma ancora asciutta. Le temperature si manterranno rigide, con valori minimi intorno a 1°C, favorendo un clima pienamente invernale. I venti saranno deboli dai quadranti Nord-Nordest, contribuendo ad accentuare la sensazione di freddo, soprattutto nelle zone più esposte.

Pomeriggio: arrivano le deboli nevicate

Nel corso del pomeriggio è atteso il peggioramento più significativo della giornata. Le nubi diventeranno compatte e faranno la loro comparsa le prime deboli nevicate, favorite da uno zero termico intorno ai 954 metri. Le temperature massime non supereranno i 4°C, rendendo possibile la neve fino a fondovalle, soprattutto nei quartieri più elevati e nelle aree pedemontane. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, disponendosi da Ovest con intensità moderata.

Sera: neve debole e attenzione alla viabilità

In serata le nevicate deboli potranno proseguire in modo intermittente, con accumuli contenuti ma sufficienti a rendere scivolose le strade, specie nelle zone meno trafficate. Le temperature resteranno prossime allo zero e, in presenza di precipitazioni, non si escludono locali gelate. Si raccomanda quindi prudenza alla guida e attenzione nelle ore notturne. La giornata sarà influenzata da una circolazione depressionaria fredda, responsabile di molte nubi e precipitazioni deboli, con nevicate dal pomeriggio e zero termico attorno ai 1000 metri.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 24 gennaio: tempo ancora instabile con pioggia debole mista a neve, soprattutto al mattino, e cielo prevalentemente nuvoloso;

tempo ancora instabile con pioggia debole mista a neve, soprattutto al mattino, e cielo prevalentemente nuvoloso; Domenica 25 gennaio: condizioni in miglioramento con piogge residue alternate a schiarite, specie nel corso della giornata;

condizioni in miglioramento con piogge residue alternate a schiarite, specie nel corso della giornata; Lunedì 26 gennaio: netto miglioramento con tempo stabile e soleggiato, accompagnato da un rialzo delle temperature diurne.

