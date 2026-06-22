Borgosesia, previsioni meteo del 23 giugno 2026
Borgosesia vivrà il 23 giugno una giornata di sole e caldo intenso con temperature fino a 34°C e forte afa.
BORGOSESIA – La giornata di lunedì 23 giugno si preannuncia pienamente estiva su Borgosesia e su tutta la Valsesia. Le previsioni meteo indicano infatti tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata, con assenza totale di precipitazioni e condizioni tipiche delle ondate di calore più intense. Il quadro atmosferico sarà dominato da un robusto campo di alta pressione che garantirà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con solo un graduale aumento della nuvolosità in serata.
Mattino stabile e aria già molto calda
Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o appena velato. Le temperature minime non scenderanno sotto i 23°C, segnalando una notte tropicale ormai sempre più frequente anche in area prealpina. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere condizioni stabili ma con una progressiva sensazione di afa diffusa nei fondovalle valsesiani.
Pomeriggio rovente: massime fino a 34°C
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare senza interruzioni. Le temperature massime raggiungeranno i 34°C, valori molto elevati per la zona di Borgosesia e per le vallate circostanti. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi deboli o moderati. Lo zero termico a circa 4358 metri conferma la presenza di aria molto calda su tutto il Nord Italia. Il risultato sarà una giornata dal carattere pienamente estivo ma con un elemento dominante: forte disagio da caldo e afa nelle ore centrali della giornata.
Serata con aumento della nuvolosità ma senza piogge
In serata si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Tuttavia, il tempo resterà completamente asciutto: non sono previste piogge né fenomeni instabili sul territorio valsesiano. Le temperature caleranno lentamente dopo il tramonto, mantenendosi comunque su valori elevati.
Tendenza meteo Borgosesia
- Mercoledì 24 giugno: tempo soleggiato e caldo intenso, con clima ancora pienamente estivo;
- Giovedì 25 giugno: condizioni stabili con cielo in prevalenza poco nuvoloso e temperature elevate;
- Venerdì 26 giugno: ancora sole e caldo, con possibile lieve aumento della variabilità nelle ore pomeridiane.
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