BORGOSESIA – La giornata di sabato 24 gennaio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, legato all’arrivo di infiltrazioni umide da sud-ovest che interesseranno gran parte del Piemonte. Dopo un avvio ancora variabile e in parte asciutto, la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso delle ore, fino a determinare cieli coperti e deboli piogge in serata. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con uno zero termico oltre i 1100 metri, elemento che limiterà il rischio di neve alle quote più elevate.

Mattino: variabilità e aria fresca

La mattinata di sabato a Borgosesia si aprirà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto ancora relativamente stabile. Nonostante la presenza di nuvolosità irregolare, non sono attesi fenomeni significativi nelle prime ore del giorno. Le temperature minime si attesteranno intorno a 1°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un clima fresco e asciutto.

Pomeriggio: nuvole in aumento e atmosfera più umida

Nel corso del pomeriggio la situazione atmosferica tenderà a peggiorare gradualmente, con un aumento progressivo della copertura nuvolosa. Le schiarite diventeranno sempre più sporadiche, lasciando spazio a cieli prevalentemente nuvolosi. Le temperature raggiungeranno la massima di 6°C, valori in linea con le medie stagionali. I venti si attenueranno, ruotando dai quadranti Sudovest, favorendo un aumento dell’umidità e preparando il terreno al peggioramento serale.

Sera: cieli coperti e piogge diffuse

In serata il cielo diventerà coperto, con l’arrivo di deboli piogge diffuse, che potranno risultare localmente più insistenti. Gli accumuli previsti si aggirano intorno ai 6 mm, con fenomeni che potranno assumere anche carattere di rovescio. Lo zero termico a circa 1132 metri limiterà la neve alle quote montane più elevate, mentre in città le precipitazioni saranno prevalentemente piovose. Nessuna allerta meteo è attualmente prevista.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 25 gennaio: tempo ancora instabile, con piogge deboli e intermittenti e cieli spesso nuvolosi.

netto miglioramento, con tempo soleggiato e condizioni più stabili su tutta l’area. Martedì 27 gennaio: nuovo peggioramento, con ritorno delle piogge e aumento della nuvolosità.

