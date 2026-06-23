BORGOSESIA – L’estate entra nel vivo anche in Valsesia. La giornata di martedì 24 giugno sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Italia. A Borgosesia sono attese temperature pienamente estive, con valori che raggiungeranno i 33°C nelle ore più calde e una minima di 23°C. Non sono previste precipitazioni, anche se dalla sera si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità. Resta inoltre attiva l’allerta per afa, a causa dell’elevata umidità associata alle temperature elevate, una situazione che potrà accentuare la sensazione di caldo soprattutto nei centri urbani e nelle ore centrali della giornata.

Mattino: avvio soleggiato e clima già caldo

La giornata inizierà sotto cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni ideali per le attività all’aperto. Fin dalle prime ore del mattino il clima si presenterà mite, con temperature in rapido aumento dopo l’alba. I venti saranno deboli dai quadranti orientali e sud-orientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta. La visibilità risulterà ottima su tutta la Valsesia, con il sole protagonista fin dalle prime ore.

Pomeriggio: sole dominante e temperature oltre i 30 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà generalmente stabile e asciutto. Il sole continuerà a dominare la scena, favorendo un ulteriore aumento delle temperature fino a toccare i 33°C, valore superiore alle medie climatiche del periodo. I venti tenderanno a disporsi da Sud-Sudest, mantenendosi moderati. L’elemento più rilevante sarà tuttavia il caldo, con condizioni di afa moderata che potrebbero rendere più faticose le attività fisiche all’aperto nelle ore centrali della giornata. Lo zero termico a quota 4.353 metri conferma la presenza di una massa d’aria molto calda sull’intero arco alpino.

Sera: aumento delle nubi ma senza rischio pioggia

Con il passare delle ore serali si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con la comparsa di addensamenti sparsi soprattutto verso le aree montane e pedemontane. Nonostante l’aumento delle nubi, non sono previste precipitazioni su Borgosesia e dintorni. Le temperature resteranno elevate anche dopo il tramonto, contribuendo a una notte dal clima piuttosto caldo e poco ventilato.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 25 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e ampie schiarite, con temperature ancora elevate e assenza di fenomeni significativi;

la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e ampie schiarite, con temperature ancora elevate e assenza di fenomeni significativi; Venerdì 26 giugno: persistono condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con caldo estivo e valori termici superiori alla norma;

persistono condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con caldo estivo e valori termici superiori alla norma; Sabato 27 giugno: il weekend inizierà con una giornata ancora poco nuvolosa e asciutta, ideale per escursioni, attività all’aperto e appuntamenti sul territorio.

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