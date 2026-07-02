BORGOSESIA – La giornata di venerdì 3 luglio porterà su Borgosesia condizioni meteorologiche pienamente estive, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile, cieli sereni e assenza di precipitazioni. Sarà una giornata ideale per chi ha in programma escursioni in Valsesia, attività sportive o momenti di relax all’aria aperta. Le temperature si manterranno piacevoli nelle prime ore del mattino, per poi salire fino a 31°C durante il pomeriggio. Non sono previste allerte meteo e il quadro atmosferico resterà stabile dall’alba fino alla sera.

Mattino: sole e aria fresca per iniziare la giornata

Le prime ore della giornata saranno accompagnate da cieli completamente sereni e da una temperatura minima di 19°C, un valore che garantirà un risveglio gradevole dopo il caldo dei giorni precedenti. La ventilazione sarà debole da Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e una buona qualità dell’atmosfera su tutta l’area della Valsesia.

Pomeriggio: cielo limpido e temperature fino a 31°C

Con il passare delle ore il sole continuerà a dominare il panorama. Non sono previste piogge né temporali, mentre le temperature raggiungeranno una massima di 31°C, accompagnate da un clima tipicamente estivo ma senza condizioni di afa particolarmente intensa. Nel pomeriggio i venti ruoteranno da Sud-Sudest, mantenendosi moderati e favorendo un leggero ricambio d’aria. Lo zero termico, previsto intorno ai 4.415 metri, conferma la presenza di una massa d’aria stabile su tutto il settore alpino.

Sera: condizioni perfette per vivere gli spazi all’aperto

Anche nelle ore serali il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con un graduale calo delle temperature che renderà particolarmente piacevoli passeggiate, eventi e appuntamenti estivi. Solo sulle aree alpine più elevate potranno comparire lievi addensamenti nuvolosi, senza alcun rischio di precipitazioni sul fondovalle.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 4 luglio: il cielo resterà poco nuvoloso, con tempo stabile e condizioni favorevoli per tutte le attività all’aperto;

il cielo resterà poco nuvoloso, con tempo stabile e condizioni favorevoli per tutte le attività all’aperto; Domenica 5 luglio: il sole tornerà a prevalere per gran parte della giornata, con clima estivo e temperature gradevoli;

il sole tornerà a prevalere per gran parte della giornata, con clima estivo e temperature gradevoli; Lunedì 6 luglio: l’alta pressione continuerà a garantire una giornata soleggiata, senza variazioni significative e con tempo stabile su tutto il territorio.

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