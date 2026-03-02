BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di martedì 3 marzo 2026 indicano una giornata prevalentemente caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a un rapido rasserenamento in serata. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive sul territorio. Le temperature varieranno tra 6°C di minima e 13°C di massima, con uno zero termico a 1737 metri, valori tipici del periodo tardo-invernale. I venti saranno moderati al mattino da Nord-Nordovest e moderati al pomeriggio da Sud-Sudest, contribuendo a una sensazione termica piacevole nonostante le nubi.

Primo mattino: nubi diffuse e venti moderati

La giornata inizierà con cieli nuvolosi, con nubi sparse sulle aree pedemontane e cieli molto nuvolosi sulle pianure circostanti. Non sono attese piogge, ma l’umidità mattutina potrebbe risultare più percepibile a causa dei venti provenienti da Nord-Nordovest. Le temperature minime saranno intorno ai 6°C, mentre i venti moderati contribuiranno a una sensazione termica stabile. Gli appassionati di escursionismo e attività all’aperto dovranno considerare la presenza di nubi compatte in mattinata, soprattutto sulle colline.

Pomeriggio: alternanza di schiarite e annuvolamenti

Nel corso del pomeriggio, i cieli di Borgosesia mostreranno alternanza tra schiarite e nubi, con aperture più ampie verso le zone centrali e le pianure occidentali. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, mantenendosi moderati e senza particolari rinforzi. Le temperature massime raggiungeranno 13°C, creando un contesto mite e adatto a passeggiate e attività all’aperto, anche se con cieli parzialmente coperti in alcune zone. Il contesto termico e barico rimane stabile, con zero termico a 1737 metri, valore indicativo per chi osserva condizioni alpine.

Sera: ingresso di correnti secche e rasserenamenti

In serata, correnti secche provenienti da nord-ovest favoriranno un rapido miglioramento del cielo, con ampi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Secondo il commento del previsore del Nord Ovest: le pianure occidentali e orientali passeranno da cieli molto nuvolosi o coperti a ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio, mentre sulle pedemontane saranno presenti parziali aperture. Nelle zone alpine, invece, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento serale.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 4 marzo: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Temperature minime 5°C, massime 13°C;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Temperature minime 5°C, massime 13°C; Giovedì 5 marzo: giornata ancora variabile, senza fenomeni significativi. Venti deboli, temperature simili a quelle di mercoledì;

giornata ancora variabile, senza fenomeni significativi. Venti deboli, temperature simili a quelle di mercoledì; Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, clima più asciutto e massime fino a 14°C.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook