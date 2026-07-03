BORGOSESIA – L’alta pressione continua a dominare il Nord-Ovest e regala anche a Borgosesia una giornata dal sapore pienamente estivo. Sabato 4 luglio sarà caratterizzato da tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e totale assenza di precipitazioni, con temperature gradevoli e un clima ideale per chi ha in programma attività all’aperto. Le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli per tutta la giornata, mentre il weekend proseguirà senza particolari cambiamenti.

Mattino: risveglio con cielo sereno e aria piacevole

Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da cieli sereni o poco nuvolosi, con un’atmosfera limpida e ottima visibilità su tutto il territorio. La temperatura minima sarà di 21°C, ideale per iniziare la giornata senza eccessivo caldo. I venti moderati da Est-Sudest accompagneranno le ore mattutine mantenendo il clima piacevole e asciutto.

Pomeriggio: sole protagonista e massime intorno ai 31°C

Durante il pomeriggio il sole continuerà a prevalere su Borgosesia, mentre solo sui rilievi alpini potranno comparire locali annuvolamenti senza effetti sul fondovalle. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, accompagnata da venti moderati provenienti da Sudest. Lo zero termico si porterà fino a 4.194 metri, confermando la presenza di un robusto campo di alta pressione sull’intero arco alpino. Le condizioni saranno ideali per escursioni, passeggiate e attività sportive all’aria aperta.

Sera: tempo stabile e cielo poco nuvoloso

Anche in serata il quadro meteorologico resterà stabile. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale diminuzione dopo il tramonto. Non sono previste allerte meteo, elemento che renderà la serata particolarmente favorevole per eventi, manifestazioni e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 5 luglio: ancora tempo soleggiato, con poche nubi di passaggio e temperature estive;

ancora tempo soleggiato, con poche nubi di passaggio e temperature estive; Lunedì 6 luglio: l’alta pressione continuerà a garantire cieli sereni e clima stabile, ideale per tutte le attività all’aperto;

l’alta pressione continuerà a garantire cieli sereni e clima stabile, ideale per tutte le attività all’aperto; Martedì 7 luglio: condizioni pressoché immutate, con sole prevalente, assenza di precipitazioni e temperature in linea con le medie del periodo.

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