BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di mercoledì 4 marzo delineano una giornata variabile ma stabile, caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e da un miglioramento più deciso nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni e non è attiva alcuna allerta meteo sul territorio della Valsesia. Le temperature si manterranno in linea con i valori tipici di inizio marzo: minima di 5°C e massima di 13°C. Lo zero termico si attesterà a 2035 metri, in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti, confermando un quadro termico senza eccessi.

Mattino: nuvolosità irregolare e venti moderati da Nord-Nordovest

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o irregolarmente coperti, soprattutto nelle aree pedemontane e lungo il fondovalle. La copertura potrà risultare compatta nelle prime ore, pur senza fenomeni associati. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta ma con una percezione più fresca al primo mattino. Le condizioni resteranno comunque stabili, senza rischio di precipitazioni.

Pomeriggio: alternanza tra nubi e schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale alternanza tra annuvolamenti e aperture, con schiarite più ampie soprattutto verso la pianura e le zone collinari circostanti. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, mentre la temperatura massima toccherà i 13°C, offrendo condizioni nel complesso gradevoli nelle ore centrali della giornata. Il quadro rimarrà asciutto per tutto il pomeriggio, confermando una giornata senza pioggia su Borgosesia.

Sera: ingresso di correnti secche e rapido rasserenamento

La vera svolta è attesa in serata, quando l’ingresso di correnti più secche determinerà un rapido rasserenamento. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso, con condizioni stabili anche nelle ore notturne. Lo scenario descritto dal previsore per il Nord Ovest evidenzia un miglioramento diffuso su pianure e pedemontane, con ampie schiarite dalla tarda serata. Lo zero termico intorno ai 2000 metri conferma un contesto termico coerente con la stagione.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 5 marzo: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite ma senza precipitazioni significative;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite ma senza precipitazioni significative; Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, con clima più asciutto;

giornata soleggiata e stabile, con clima più asciutto; Sabato 7 marzo: ancora sole prevalente, ideale per attività all’aperto.

