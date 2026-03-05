BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di venerdì 6 marzo confermano un quadro atmosferico stabile e nel complesso favorevole. La presenza di pressioni medio-alte sul Nord Ovest garantirà tempo asciutto e perlopiù soleggiato, anche se con cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo sul territorio della Valsesia. Il contesto sarà quindi tranquillo, con temperature miti e ventilazione moderata.

Mattino: nuvolosità irregolare e ventilazione da Nordovest

La giornata si aprirà con nubi sparse alternate a schiarite su Borgosesia e dintorni, in linea con il quadro regionale che vede condizioni variabili ma stabili su pedemontane e pianure occidentali. La temperatura minima si attesterà intorno ai 5°C, con aria fresca nelle prime ore. I venti soffieranno moderati da Nordovest, contribuendo a mantenere buona visibilità e atmosfera asciutta. Sulle Alpi settentrionali piemontesi il cielo sarà caratterizzato da alternanza tra nubi e aperture, mentre sulle Alpi meridionali eventuali deboli piogge del mattino tenderanno rapidamente ad assorbirsi nel corso della giornata.

Pomeriggio: clima mite e massime fino a 15°C

Nel pomeriggio il cielo resterà parzialmente nuvoloso, ma con spazi soleggiati anche ampi. Le condizioni resteranno pienamente asciutte su Borgosesia e bassa Valsesia. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, valore superiore alla media stagionale e tipico di una fase di transizione verso la primavera. Lo zero termico salirà fino a 2305 metri, dato significativo per l’inizio di marzo, che conferma la presenza di aria relativamente mite in quota. I venti ruoteranno progressivamente fino a disporsi moderati da Sud-Sudest, in linea con l’evoluzione indicata dal previsore del Nord Ovest, che segnala una graduale rotazione delle correnti verso i quadranti sud-orientali.

Sera: stabilità e nuvolosità irregolare

In serata il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso, con condizioni ancora stabili e asciutte. Le pressioni medio-alte continueranno a proteggere il territorio da perturbazioni organizzate. Il contesto rimarrà favorevole anche nelle ore notturne, senza fenomeni degni di nota.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 7 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite e clima ancora mite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite e clima ancora mite; Domenica 8 marzo: giornata nuvolosa a tratti, ma con precipitazioni poco probabili;

giornata nuvolosa a tratti, ma con precipitazioni poco probabili; Lunedì 9 marzo: possibile arrivo di pioggia leggera, in un quadro di maggiore instabilità.

