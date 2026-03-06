BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di sabato 7 marzo indicano una giornata complessivamente stabile e in gran parte soleggiata, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà gran parte del Nord Ovest. Per gran parte della giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno, con condizioni meteorologiche favorevoli e assenza di precipitazioni. Solo tra il tardo pomeriggio e la sera si potrà osservare un graduale aumento della nuvolosità, legato all’arrivo di infiltrazioni umide in quota. Le temperature rimarranno miti per il periodo: minima di 5°C e massima fino a 15°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 2227 metri, confermando una situazione atmosferica stabile anche sulle aree montane della Valsesia. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima fresco

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi su Borgosesia e sull’intera Valsesia. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, con una buona presenza di sole soprattutto nelle ore centrali della mattinata. Le temperature nelle prime ore resteranno piuttosto fresche, con valori attorno ai 5°C, ma con una progressiva risalita nel corso della giornata. I venti soffieranno moderati da Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e favorendo la buona visibilità.

Pomeriggio: clima mite e condizioni generalmente stabili

Nel pomeriggio continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 15°C, valori tipici di una fase di fine inverno con primi segnali primaverili. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, ma senza particolari effetti sul quadro meteorologico generale.

Sera: aumento delle nubi sul territorio valsesiano

Nel corso della serata si assisterà a un aumento progressivo della nuvolosità, in linea con l’evoluzione meteorologica prevista su gran parte del Nord Ovest. Secondo il commento del previsore, l’alta pressione verrà parzialmente disturbata da infiltrazioni umide, responsabili di un rapido incremento delle nubi dopo una giornata prevalentemente soleggiata. Nonostante questo, non sono attese precipitazioni durante la giornata.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 8 marzo: presenza di nubi sparse, con momenti soleggiati alternati ad annuvolamenti;

presenza di nubi sparse, con momenti soleggiati alternati ad annuvolamenti; Lunedì 9 marzo: condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni significativi;

condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni significativi; Martedì 10 marzo: possibile arrivo di deboli piogge, segnale di un graduale cambiamento del tempo.

