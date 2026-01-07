BORGOSESIA – La giornata di giovedì 8 gennaio 2025 a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e asciutto, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni che interessa gran parte del Nord-Ovest. Il contesto resta però marcatamente invernale, con temperature rigide, soprattutto nelle ore notturne, e allerta meteo per ghiaccio attiva su tutto il territorio comunale.

Mattino – Freddo intenso e gelate diffuse

Le prime ore della giornata vedranno cieli in prevalenza poco nuvolosi, con aria fredda e secca. La temperatura minima si attesterà intorno ai -4°C, favorendo la formazione di gelate diffuse e possibili tratti ghiacciati su strade, marciapiedi e zone ombreggiate, in particolare nei quartieri più periferici e nelle aree collinari. I venti moderati da Nord-Nordovest, soprattutto al mattino, contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo, pur mantenendo un’atmosfera limpida e stabile.

Pomeriggio – Sole prevalente ma clima rigido

Nel corso del pomeriggio, Borgosesia potrà contare su ampie schiarite e condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli. Il soleggiamento permetterà un parziale recupero termico, con temperature massime attorno ai 5°C, valori comunque inferiori alle medie stagionali. Lo zero termico, posizionato intorno agli 889 metri, conferma la presenza di aria fredda anche a quote medio-basse, tipica delle fasi anticicloniche invernali. I venti, in attenuazione e provenienti da Nord, risulteranno deboli e poco influenti.

Sera – Lievi addensamenti e nuovo calo termico

In serata è prevista la comparsa di qualche addensamento nuvoloso, senza alcun rischio di precipitazioni. Il cielo parzialmente nuvoloso non impedirà un rapido raffreddamento notturno, con condizioni nuovamente favorevoli alla formazione di ghiaccio, soprattutto nelle ore successive al tramonto. Resta dunque valida l’allerta meteo per ghiaccio, con invito alla massima prudenza negli spostamenti serali e notturni.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 9 gennaio: tempo soleggiato, ancora freddo al mattino con gelate;

tempo soleggiato, ancora freddo al mattino con gelate; Sabato 10 gennaio: condizioni stabili, temperature in lieve aumento;

condizioni stabili, temperature in lieve aumento; Domenica 11 gennaio: clima asciutto e più mite nelle ore centrali della giornata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook