BORGOSESIA – La giornata di venerdì 9 gennaio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie a un progressivo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Ovest. Dopo qualche nube residua al mattino, il cielo tenderà rapidamente a rasserenarsi, regalando una giornata luminosa ma dal clima pienamente invernale. Non sono previste precipitazioni, tuttavia le temperature basse e il contesto notturno manterranno attiva l’allerta meteo per ghiaccio, soprattutto nelle prime ore del giorno e in serata.

Mattino – Nubi sparse e gelate diffuse

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse in dissolvimento progressivo. Le temperature minime, in calo fino a -1°C, favoriranno la presenza di gelate diffuse, soprattutto nei fondovalle, sulle strade secondarie e nelle zone meno esposte al sole. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima rigido, con sensazione di freddo accentuata nonostante le prime schiarite.

Pomeriggio – Schiarite ampie e aria asciutta

Nel corso del pomeriggio è atteso un rapido diradamento della nuvolosità, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio di Borgosesia. La temperatura massima raggiungerà i 3°C, valori bassi ma coerenti con il periodo. I venti, in rinforzo fino a moderati da Sud-Sudest, favoriranno una migliore ventilazione e un’aria più asciutta. Lo zero termico intorno ai 637 metri conferma la presenza di aria fredda anche a quote medio-basse.

Sera – Sereno e nuovo calo termico

In serata il cielo resterà sereno, con un rapido abbassamento delle temperature dopo il tramonto. Le condizioni saranno nuovamente favorevoli alla formazione di ghiaccio, soprattutto su ponti, viadotti e tratti ombreggiati, motivo per cui l’allerta ghiaccio rimane un elemento di attenzione per la viabilità.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 10 gennaio: giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e gelate diffuse al mattino;

giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e gelate diffuse al mattino; Domenica 11 gennaio: ancora tempo asciutto, con ampie schiarite e clima freddo notturno;

ancora tempo asciutto, con ampie schiarite e clima freddo notturno; Lunedì 12 gennaio: condizioni stabili, possibile aumento delle temperature diurne ma freddo al primo mattino.

