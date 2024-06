Prima l’incendio poi la frana: pomeriggio da incubo a Ghemme. In fiamme un cascinale, poco dopo lo smottamento su un innnesto della 299.

Prima l’incendio poi la frana: pomeriggio da incubo a Ghemme

Un incendio e una frana: non è stato un pomeriggio facile a Ghemme. Sabato, forze dell’ordine e protezione civile hanno dovuto agire su due fronti. Ma alla fine, nonostante danni e disagi, almeno non si registrano persone rimaste ferite.

E’ accaduto tutto nel tardo pomeriggio. Nel primo caso l’allarme è partito verso le 17.30 per un incendio divampato in un cascinale. Oltretutto l’area interessata era in centro paese, in una corte interna che si affaccia su via Novara.

Proprio la presenza di diverse abitazioni confinanti ha reso necessario un intervento massiccio dei vigili del fuoco, giunti con cinque squadre della sede di Novara e del distaccamento di Romagnano, per contenere le fiamme. Operazione riuscita, il rogo è rimasto circoscritto alla struttura.

Lungo lavoro per lo spegnimento

L’opera di spegnimento si è comunque protratta a lungo. Insieme ai vigili del fuoco, in via Novara sono accorsi anche i carabinieri della locale stazione, gli agenti della polizia collinare e i volontari del Gres di Sizzano. Anche il sindaco Mirko Barbavara è giunto sul posto insieme ai tecnici comunali per i provvedimenti di chiusura dell’area e divieto di accesso sino alle verifiche sulla stabilità degli edifici.

Le cause che hanno innescato l’incendio sono in fase di valutazione, sarebbe tuttavia esclusa una azione dolosa, quanto più un’origine determinata da fattori accidentali. Non ci sono stati feriti, i danni provocati dalle fiamme sono stati ingenti e una quantificazione più precisa sarà fatta in queste ore.

Lo smottamento tra la 299 e via Pascoli

Come se non fosse sufficiente a movimentare il sabato pomeriggio di Ghemme, mentre erano in corso le operazioni per lo spegnimento dell’incendio, è giunta una seconda segnalazione, questa volta provocata dall’acqua.

Un consistente smottamento è sceso sulla strada, invadendo la provinciale 299 all’altezza dell’incrocio con via Pascoli. Immediato l’intervento dei cantonieri per sgomberare da fango e materiale la strada per evitare grossi disagi alla viabilità.

In azione anche il Gres di Sizzano e la polizia collinare, che hanno lavorato fino a notte per sistemare la situazione.

