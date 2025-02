Scuola a rischio a Boca, appello del Comune: iscrivete qui i vostri figli. I numeri per mantenerla aperta in teoria ci sarebbero, ma si gioca sempre sul filo del rasoio.

Scuola a rischio a Boca, appello del Comune: iscrivete qui i vostri figli

Appello del sindaco di Boca, Andrea Cerri, per evitare la chiusura della scuola primaria. Per il secondo anno consecutivo il primo cittadino si è rivolto ai suoi concittadini con una lettera diffusa tramite i canali social del Comune.

«Cari genitori – si legge – vi scrivo per informarvi di una situazione critica della nostra scuola, che rischia di chiudere per il secondo anno consecutivo a causa della mancanza di alunni. Per evitare questo, è essenziale raggiungere un numero minimo di iscrizioni». Oltre all’appello pubblico, per sensibilizzare le famiglie con bambini che il prossimo anno frequenteranno la prima elementare, gli amministratori le hanno contattate singolarmente, spiegando la situazione e illustrando le caratteristiche della scuola. La struttura di Boca offre un’educazione di qualità, con tutti i principali servizi per facilitare la gestione dei bimbi da parte dei genitori che lavorano.

L’impegno del Comune

«Come Comune – afferma Cerri -, dato che non ci compete decidere se tenere aperta o meno una scuola, abbiamo cercato di offrire quanto più possibile possa servire a una famiglia per mandare i figli a scuola nel proprio paese. Abbiamo istituito il servizio di pre orario, accogliendo i bambini già dalle 7.15, grazie alla disponibilità di alcuni volontari che permettono di non far pagare nulla. Garantiamo il trasporto con lo scuolabus, il servizio mensa e, se c’è un numero minimo di adesioni, il post orario. Sta però ai genitori valutare se la nostra offerta è conveniente per loro. Contiamo che il sapere che la loro decisione contribuirà a tenere aperta la scuola pesi nella scelta da effettuare».

Nella missiva diramata dal primo cittadino bochese si sottolinea anche l’importanza della scuola di paese, «cuore pulsante della nostra comunità, il luogo dove i nostri bambini crescono, imparano e formano legami che dureranno tutta la vita. Mantenere aperta la scuola primaria di Boca è fondamentale per la nostra comunità e per il futuro dei nostri bambini».

Il calcolo dei numeri

Il calcolo dei numeri sarebbe favorevole, perché cinque sono teoricamente i bambini che usciranno dalla primaria per approdare alla prima media, mentre ci sarebbero sette o otto bambini da iscrivere alla prima. «Siamo fiduciosi – aggiunge Cerri – Per sapere se la nostra scuola rimarrà aperta dovremo attendere la chiusura delle iscrizioni e le valutazioni che verranno fatte. Noi ce la stiamo mettendo tutta per andare incontro alle famiglie». Le iscrizioni saranno possibili fino alle 20 del 10 febbraio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook