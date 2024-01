Variante di Romagnano, c’è già una rotonda mezza aperta. VIDEO

Variante di Romagnano, c’è già una rotonda mezza aperta. Il cantiere sta procedendo secondo programma: ecco un’eccezionale veduta dal drone.

Il secondo lotto della variante di Romagnano sta diventando realtà. Il tracciato già si vede chiaramente e adesso anche la rotonda che immette nella strada già esistente è stata realizzata ed è in parte percorribile. Procedono dunque i lavori per la realizzazione della variante sud-est, affidati alla ditta Neocos. Un tratto che completa, dopo anni di attesa, la prima parte della variante, quella tra Grignasco e la Mauletta.

La seconda parte andrà a collagare la zona della Mauletta con il casello della A26, velocizzando tutto il tratto tra Grignasco e l’autostrada. Qui sotto, un bellissimo video mostra come si presenta ora la sterada: è realizzato da Drone Adventures.

“Stiamo rispettando i tempi”

«Il cantiere procede, l’impresa sta lavorando, e il tutto sta avvenendo nel rispetto del cronoprogramma presentato dalla ditta esecutrice – conferma il sindaco di Romagnano Alessandro Carini -. Il tracciato ormai è fatto, anche la rotonda in uscita verso la Mauletta è stata completata».

Nelle scorse settimane il cantiere aveva subito un rallentamento: «Ma solo perchè si sta lavorando su alcune strade secondarie – spiega Carini -. Quindi siamo fiduciosi che il cantiere terminerà alla fine dell’estate, massimo inizio ottobre, come previsto».

Un divieto di transito sul cantiere

Intanto, proprio per consentire l’esecuzione delle procedure di scavo fino al 31 marzo, è istituito a Mauletta in via ai Cantalupi, dal civico 8 e sino alla fine della strada in direzione di via Santa Fede, il divieto di transito.

Anche il presidente della Provincia Federico Binatti parla di una vera sfida: «L’opera è strategica sia per razionalizzare il traffico interessato alle attività produttive e turistiche della Valsesia sia come raccordo della valle con la Pedemontana, attraverso il casello di Ghemme-Romagnano sulla A26».

Il nuovo tracciato avrà complessivamente una lunghezza di circa tre chilometri per un’unica tangenziale esterna agli abitati di Romagnano-Prato Sesia-Grignasco, suddivisa in tre tronchi distinti con punto d’unione sulla strada statale 142 Biellese e che si estenderà da una rotonda all’incrocio della Strada statale 299 della Valsesia, con lo svincolo dell’autostrada A26 fino ad una rotonda esterna a Grignasco.