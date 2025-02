Due abitazioni di Valdilana scroccavano l’acqua grazie a un allaccio abusivo. Ora i proprietari rischiano una sanzione tra gli 8mila e i 50mila euro.

Due abitazioni di Valdilana scroccavano l’acqua grazie a un allaccio abusivo

Usavano acqua per scopi domestici proveniente da una derivazione allacciata senza permessi. Sono finiti nei guai gli utenti di due abitazioni di Valdilana, scoperti dopo un’operazione portata avanti dai carabinieri forestali di Pray.

I militari, nel corso delle consuete attività rivolte alla tutela del territorio e dell’ambiente e dei corpi idrici sia sotterranei che superficiali, avevano infatti individuato, in collaborazione con la polizia provinciale di Biella una sorgente sita nel comune di Bioglio da cui partiva una derivazione di acqua pubblica sotterranea a servizio di due abitazioni site in agro del Comune di Valdilana in regione Rovella.

Scoperti grazie a un tracciante

L’acqua, ad uso domestico, veniva usata abusivamente, in quanto i proprietari delle due abitazione non erano in possesso di legittima concessione dell’autorità competente. Si è riusciti ad avere certezza dell’uso abusivo dell’acqua tramite l’utilizzo di un tracciante (fluorescina gialloverde fluo). Il quale, immesso a monte delle acque sotterrane e fuoriuscito dai rubinetti delle due abitazioni, andava a confermare l’uso illecito della risorsa.

Ai due utilizzatori abusivi, con separati verbali, i militari, hanno contestato la violazione di aver derivato o utilizzato acqua pubblica sotterranea in assenza del provvedimento autorizzativo o concessorio della Provincia di Biella, autorità competente per tale comparto.

I trasgressori dovranno pagare una sanzione amministrativa compresa tra 8mila e 50mila, che sarà emessa a cura Provincia di Biella. Lo stesso ente pubblico, nello stabilire l’importo della sanzione, dovrà valutare e tener conto, se il caso rientri tra quelli di “particolare tenuità”, molto probabile in questo caso.

