Ladri in casa a Pray: donna e nipote rientrano e trovano tutto a soqquadro

Ladri in azione a Pray nei giorni scorsi. Un’abitazione è stata completamente messa a soqquadro dai malviventi, che hanno approfittato dell’assenza dei residenti per introdursi nell’appartamento e impossessarsi di diversi oggetti preziosi. Il furto è avvenuto nella zona del parco giochi, dove l’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti.

A scoprire quanto accaduto sono state una donna e la nipote, rientrate a casa nel primo pomeriggio. Una volta varcata la soglia, si sono trovate davanti a stanze completamente in disordine, con mobili e altri spazi rovistati dai ladri alla ricerca di oggetti di valore. I malviventi avevano già lasciato l’abitazione, portando via diversi preziosi.

L’amara scoperta e l’intervento dei carabinieri

Dopo lo spavento iniziale, le due donne hanno immediatamente compreso di essere state vittime di un furto. È scattata subito la richiesta di intervento alle forze dell’ordine, mentre appariva evidente che gli sconosciuti avevano avuto il tempo di passare al setaccio l’abitazione. Restano da chiarire le modalità con cui sono riusciti a entrare e il tempo trascorso all’interno.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori stanno cercando elementi utili a identificare i responsabili, anche attraverso la raccolta di eventuali testimonianze. Al momento non sono emersi particolari che consentano di stabilire con certezza il percorso seguito dai ladri dopo il colpo.

LEGGI ANCHE: Pray, ladri in casa in pieno giorno: spariscono i gioielli d’oro

Un’auto scura vista allontanarsi velocemente

Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini arriva dalle segnalazioni di alcuni residenti. Secondo le prime testimonianze, una piccola automobile di colore scuro è stata vista allontanarsi velocemente dalla zona del parco giochi proprio negli orari compatibili con il furto. Non è tuttavia accertato che il veicolo abbia avuto un ruolo nell’episodio.

Gli investigatori stanno valutando anche la possibile presenza di sistemi di videosorveglianza lungo le strade della zona. Le immagini delle telecamere pubbliche o private potrebbero fornire indicazioni importanti, consentendo di verificare la segnalazione relativa all’automobile e di individuare eventuali movimenti sospetti nelle vicinanze dell’abitazione presa di mira.

Preoccupazione in paese dopo il colpo

L’episodio ha alimentato la preoccupazione tra i residenti di Pray, soprattutto per le modalità del furto, avvenuto durante il giorno e approfittando dell’assenza dei proprietari. I ladri hanno agito mentre l’appartamento era vuoto, riuscendo a impossessarsi dei preziosi e ad allontanarsi prima del ritorno delle due donne.

Le indagini proseguono per risalire agli autori del colpo e chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Nel frattempo, resta importante segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette, evitando iniziative personali. Anche informazioni apparentemente secondarie, come la presenza di veicoli insoliti nella zona, potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati