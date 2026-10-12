Valdilana, chiude per tre settimane l’ufficio postale di Mosso: ecco quando riaprirà

L’ufficio postale di Mosso, nel Comune di Valdilana, resterà chiuso da domani, martedì 13 ottobre, fino a mercoledì 4 novembre compreso, per consentire alcuni interventi tecnici all’interno della struttura. La sospensione dei servizi durerà poco più di tre settimane, durante le quali i cittadini non potranno utilizzare gli sportelli situati in via Roma 45, nell’edificio dell’ex municipalità.

La comunicazione è arrivata direttamente da Poste Italiane, che ha informato la cittadinanza del calendario dei lavori. Si tratta di un nuovo intervento di ammodernamento degli uffici postali del territorio, dopo quello recentemente concluso nella sede di Ponzone, rimasta chiusa nelle scorse settimane per consentire lavori di miglioramento della struttura e dei servizi offerti agli utenti.

Nuovo impianto di condizionamento nei locali

A rendere necessaria la chiusura sono alcuni interventi tecnici definiti urgenti e indifferibili. In particolare, i lavori riguarderanno l’installazione di un nuovo impianto di condizionamento dell’aria, destinato a migliorare le condizioni ambientali all’interno dell’ufficio. Le squadre operative saranno impegnate nella realizzazione dell’impianto durante tutto il periodo di sospensione delle attività.

L’obiettivo è garantire ambienti più confortevoli e funzionali, sia per il personale sia per i cittadini che quotidianamente si rivolgono agli sportelli. Il restyling punta a rendere più accoglienti i locali dell’ufficio postale, proseguendo il percorso di aggiornamento delle strutture presenti a Valdilana. Un intervento che comporterà inevitabilmente alcuni disagi temporanei per gli utenti abituali.

Riapertura prevista giovedì 5 novembre alle 10

Il calendario comunicato da Poste Italiane indica con precisione le date della sospensione. L’ultimo giorno di apertura prima dei lavori sarà lunedì 12 ottobre, mentre da martedì 13 gli sportelli non saranno più accessibili al pubblico. La chiusura proseguirà fino a mercoledì 4 novembre 2026 compreso, salvo eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie durante l’intervento.

La riapertura dell’ufficio postale di Mosso è prevista per giovedì 5 novembre alle ore 10. Da quella mattina dovrebbero quindi riprendere regolarmente tutte le attività, consentendo ai cittadini di tornare a utilizzare i servizi postali e finanziari della sede di via Roma. Le date sono state comunicate ufficialmente proprio per permettere agli utenti di programmare per tempo le proprie operazioni.

L’invito ai cittadini: organizzarsi per evitare disagi

La sospensione interesserà chi utilizza abitualmente l’ufficio per il ritiro della corrispondenza, il pagamento dei bollettini e le operazioni finanziarie. Poste Italiane invita gli utenti a prendere nota delle date di chiusura, così da organizzare in anticipo le proprie necessità e limitare, per quanto possibile, gli inconvenienti legati alla temporanea indisponibilità degli sportelli.

L’amministrazione locale e Poste Italiane ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori. Viene inoltre chiesta la massima diffusione dell’informazione, anche attraverso i social network e i canali di comunicazione locali, affinché il maggior numero possibile di residenti sia informato della sospensione e della successiva riapertura.

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