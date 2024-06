Abitazione in fiamme a Cravagliana, intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno estinto il principio di incendio prima che facesse troppi danni.

Abitazione in fiamme a Cravagliana, intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nel territorio di Cravagliana nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 giugno. Erano passate le 17 quando è arrivato un allarme incendio dalla frazione Brugaro, col fuoco che stava sviluppandosi in una abitazione.

Spento il principio di incendio

La zona è stata raggiunta dalle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e del distaccamento di volontario di Cravagliana. Si trattava in effetti di un principio di incendio: per fortuna l’allarme era stato tempestivo.

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato poco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata, evitando che si propagasse alle stanze adiacenti. Alla fine i danni sono rimasti contenuti.

Sul posto è arrivato anche il personale tecnico che gestisce la linea elettrica.

