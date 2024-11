Alla Margherita il termometro sale a +1,4: record del mese di novembre. Il primato precedente era stato stabilito nel 2015 con +1,0 gradi.

Nella giornata di oggi, domanica 3 novembre, alla Capanna Margherita il termometro è salito fino a +1,4 gradi. Vale a dire, il record di “caldo” per quanto riguarda il mese di novembre. Come fa rnotare il Centro meteo Piemonte, il precedente record risale al 2015 con +1.0 gradi. Per essere chiari: non si sta dicendo che è il mese di novembre più caldo di sempre (ovviamente questi dati si possono comparare solo alla fine del mese). Si tratta del picco di temperatura massima mai registrata in un mese di novembre.

La teperatura massima di oggi è stata raggiunta alle 13. Dopo di che è iniziata la discesa, e già intorno alle 14 si andava sottozero. D’altra parte, lo zero termico era stato superato anche ieri alle 11, quando era stata rilevata una temperatura di +0,3 gradi.

Il gelo nel mese di settembre

Da ricordare, per mera curiosità, che a settembre, quando le temperature crollarono improvvisamente dopo il periodo estivo, sempre ai 4554 metri della Capanna Margherita il termometro scese a 21 gradi sotto lo zero.

