Salutiamo il caldo estivo: a metà settimana crollano le temperature

Il caldo fuori stagione lascia spazio al maltempo in Piemonte. Fino a giovedì 8 ottobre diverse perturbazioni attraverseranno la regione, dopo giornate con valori fino a 27 gradi in pianura. Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, è in arrivo un netto cambio di scenario, con precipitazioni e aria sensibilmente più fresca.

I primi rovesci sono attesi tra lunedì sera e martedì, soprattutto sui settori alpini, pedemontani e nelle zone vicine alla Liguria. In seguito i fenomeni potranno raggiungere Cuneese, Torinese, Canavese, Vercellese e Verbano-Cusio-Ossola. Martedì le massime resteranno ancora sui 22-25 gradi, prima della svolta più marcata.

Mercoledì arriva il vero calo termico

La giornata decisiva sarà mercoledì 7 ottobre, quando una perturbazione più organizzata porterà piogge diffuse e rovesci anche intensi. Gli accumuli maggiori sono previsti nelle vallate alpine del Torinese e del Cuneese e sull’Appennino alessandrino. Localmente potranno cadere oltre 20-30 millimetri di pioggia.

A cambiare soprattutto saranno le temperature: in pianura le massime scenderanno tra 14 e 18 gradi. In poche ore si perderanno anche dieci gradi, riportando il Piemonte su valori decisamente più tipici della stagione autunnale.

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Giovedì fiocchi sulle Alpi, poi torna il sole

Giovedì resterà possibile qualche temporale, soprattutto tra Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. I fenomeni potranno essere brevi ma intensi, con qualche episodio di grandine. Sulle Alpi tornerà anche la neve, con fiocchi fino a circa 2.200-2.400 metri.

Da venerdì 9 ottobre è invece atteso un miglioramento. Il weekend dovrebbe risultare più stabile e soleggiato, ma con notti decisamente fresche: le minime potranno scendere fino a 5-8 gradi, mentre di giorno si potranno nuovamente raggiungere 22-24 gradi.

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